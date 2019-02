Sanremo | cinque curiosità sul prossimo Festival della canzone italiana

Gigliola Cinquetti / Da Sanremo all'Olympia di Parigi - 55 passi nel sole - : A 55 passi nel sole , seconda puntata, arriva la sempieterna e bellissima Gigliola Cinquetti , tra gli ospiti in programma eccola

È successo in TV – 30 gennaio 1964 : trionfa Gigliola Cinquetti in un Sanremo Internazionale (VIDEO) : Siamo nel 1964, anno del quattordicesimo Festival della Canzone Italiana svolto tra il 30 gennaio e il 1° febbraio presso il Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo. A condurre è Mike Bongiorno (alla seconda di cinque conduzioni sanremesi consecutive e di undici in assoluto fino al 1997) affiancato da Giuliana Lojodice mentre la direzione artistica è di Gianni Ravera e l'organizzazione rimane nelle mani dell'ATA.In gara vi sono ...