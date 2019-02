Samp | ag Sau | ' Difficile lasciare Cagliari ma'

Sampdoria - Sau è atterrato a Milano : in giornata si dirigerà verso Genova : Sampdoria SAU – L’ultimo rinforzo di mercato per la Sampdoria di Giampaolo è arrivato ieri, nelle ultime ore di mercato, a dar manforte ad una rosa che, in questa stagione, sta correndo verso un posto in Europa. E’ infatti iniziata l’avventura di Marco Sau con la società blucerchiata. L’ormai ex giocatore del Cagliari, è atterrato […] L'articolo Sampdoria, Sau è atterrato a Milano: in giornata si dirigerà ...

