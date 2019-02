Salvini | finire la Tav tagliando 1 mld | saremmo unici a fermarci

Come rischia di finire lo scontro sindaci-Salvini sul decreto sicurezza : tutte le ipotesi : Non si placa lo scontro tra i sindaci che contrastano il decreto sicurezza nella parte relativa ai migranti e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: e, Come inevitabile, viene coinvolto anche il governo. Fonti di Palazzo Chigi definiscono "inaccettabili le posizioni degli amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato". "Il nostro ordinamento giuridico - specificano le stesse ...