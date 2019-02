Salvini atteso a Chiomonte | tensioni tra manifestanti No Tav e polizia

Salvini atteso a Chiomonte - Di Maio insiste : "Io non ci vado - lo scavo per la Tav non è mai iniziato" : Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav, a Chiomonte, dove questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini visita il cantiere della Torino-Lione. Alcune decine di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad Alta Velocità si sono radunate nei pressi della centrale. Sul posto la polizia in assetto antisommossa ha reagito ad alcune provocazioni con qualche manganellata. Nella zona ...

Sea Watch - partenza all’alba per Catania : arrivo atteso in mattinata. Dopo lo sbarco Salvini punta al sequestro della nave : È partita all’alba la nave Sea Watch 3, rimasta bloccata in mare una settimana di fronte alle coste di Siracusa. L’imbarcazione con i 47 migranti è diretta verso Catania dove dovrebbe arrivare in mattinata. La nave, scortata dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di finanza, viaggia a 5 chilometri l’ora. La partenza era prevista per le 21, ma un guasto al verricello dell’ancora ha ritardato le ...

Salvini : arrivo Battisti momento atteso da 37 anni : Roma, 14 gen., askanews, - 'Un momento atteso da anni,37 anni di attesa per vedere questo balordo che peraltro mi pare fosse sogghignante, con i morti che ha alle spalle'. Così il ministro dell'...

Cesare Battisti in Italia : arrivo a Ciampino alle 11.30. Bonafede lo aspetta - atteso Salvini : Folla di reporter sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino in attesa dell'atterraggio del Falcon 900 del Governo Italiano con a bordo l'ex terrorista Cesare Battisti. L'aereo...

L’aereo di Battisti atteso alle 11 - 30 a Ciampino. Salvini : “E ora marcisca in galera” : È previsto per le 11,30 l’arrivo a Ciampino del volo con a bordo l’ex terrorista Cesare Battisti, catturato ieri in Bolivia e subito estradato in Italia. Lo rende noto il Viminale. Ad attenderlo - come ha annunciato lui stesso - ci sarà il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: «L’abbiamo preso. E ora dovrà marcire in galera - scrive il vicepremie...