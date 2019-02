Salvini a Chiomonte | tensioni tra manifestanti No Tav e polizia

Salvini a Chiomonte - tensione No Tav-Polizia al cantiere : C'è un clima di tensione stamani a Chiomonte, in Valle di Susa, nei pressi del cantiere della Torino Lione, dove oggi arriverà il vicepremier Salvini. Mentre l'aria è gelida e si registra un ...

Tav - a Chiomonte arriva Salvini. Momenti di tensione tra manifestanti e polizia : Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav a Chiomonte dove è in programma la visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini al cantiere dell’alta velocità. Alcune decine di attivisti del movimento si sono radunate nei pressi della centrale. Sul posto la polizia in assetto antisommossa ha reagito ad alcune provocazioni con qualche manganellata.Continua a leggere

Salvini atteso a Chiomonte - Di Maio insiste : "Io non ci vado - lo scavo per la Tav non è mai iniziato" : Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav, a Chiomonte, dove questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini visita il cantiere della Torino-Lione. Alcune decine di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad Alta Velocità si sono radunate nei pressi della centrale. Sul posto la polizia in assetto antisommossa ha reagito ad alcune provocazioni con qualche manganellata. Nella zona ...

Tav - oggi Salvini visita il cantiere di Chiomonte. Fraccaro (M5s) : “Se i cittadini chiedono referendum ben venga” : Matteo Salvini in visita al cantiere di Chiomonte per ribadire che la Lega vuole la Tav. I 5 stelle che insistono per il no alla Grande opera e al massimo, come dichiarato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, si dicono disposti a far fare un referendum. Continuano le tensioni tra i soci di governo su uno dei temi più delicati e su cui neppure il contratto stilato a inizio legislatura sembra riuscire a garantire un ...

Tav - Di Maio : "A Chiomonte non vado" - domani Salvini visita il cantiere : "A Chiomonte non ci vado perché il cantiere non è mai partito". Risponde così Luigi Di Maio durante un incontro con la stampa sulla Tav Torino-Lione. domani, 1 febbraio, il cantiere dell'opera sarà visitato da Matteo Salvini. "Per il tunnel in cui deve passare il treno non si è ancora scavato un millimetro", continua il ministro pentastellato, che ribadisce il suo sostegno al Toninelli. "Ho fiducia in Toninelli ...