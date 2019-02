Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019: Hope Logan (Annika Noelle) convince Liam (Scott Clifton) a trasferirsi nella casetta nel bosco, che fa parte della proprietà di Brooke (Katherine Kelly Lang)… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) alla fine cede al sottile ricatto di Bill Spencer (Don Diamont) e, pur di salvare Taylor (Hunter Tylo) dalla galera, firma i documenti per mettere fine al suo matrimonio con ...

Sabato 2 e domenica 3 febbraio - a Città della Scienza si celebra la 'Giornata Mondiale delle Zone Umide' : ...sono le "Zone umide"? Dove si trovano sul nostro pianeta? Perché sono così importanti? Qual è il loro ruolo eco sistemico? E quali le principali minacce? Lo scopriremo insieme a Città della Scienza ...

Roma : incontri - eventi - mostre - attività di venerdì 1 - Sabato 2 e domenica 3 febbraio : Tre appuntamenti domenica 3 febbraio: alle 10.30, Scienza in famiglia: "Pianeta Blu" , 3-4 anni con genitori, . Il colore blu rivelerà le storie del nostro pianeta; fra pozze d'acqua, profondità ...

Fifa 19 : Gfinity LQE Febbraio Sabato 2 e domenica 3 a Londra : ci sarà anche Fabio Denuzzo! : Ads anche questo weekend andrà in scena un torneo delle Fifa Global Series, altra tappa del percorso che porterà in estate alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19: tocca al Gfinity LQE February! Gfinity LQE Febbraio: i partecipanti Parteciperanno a questo evento su licenza 32 pro player, 16 su Xbox ed altrettanti su […] L'articolo Fifa 19: Gfinity LQE Febbraio sabato 2 e domenica 3 a Londra: ci sarà anche Fabio Denuzzo! proviene da I ...

Il Cartastorie - Carmine De Rosa Sabato 2 e domenica 3 al Teatro La Ribalta. : Via Salvatore Calenda, 98 Per info e prenotazioni: 089 9958245 329 2167636 Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la ...

La Bisbetica Domata - la commedia dell'arte Sabato 26 e domenica 27 al Teatro La Ribalta. : ...00 Via Salvatore Calenda, 98 Per info e prenotazioni: 089 9958245 329 2167636 Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Le porte dell’Africa - Per secoli il suo destino s’è giocato in Europa, ora sarà lei a determinare il futuro del Vecchio continente Dagli

Sci alpino - i nuovi orari a Kitzbuehel e Garmisch. Programma cambiato - le gare di Sabato e domenica e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Austria per quanto riguarda gli uomini ed in Germania per quanto concerne le donne: proseguono le gare a Kitzbuehel dopo la discesa libera odierna, mentre si inizierà a gareggiare a Garmisch. Il meteo in entrambe le località ha costretto gli organizzatori a rivedere i programmi: domani la competizione si svolgerà tra i pali stretti per i ragazzi mentre le donne affronteranno il supergigante. domenica ...

Shoah : Milano - Sabato e domenica Pirellone illuminato da scritta Binario 21 : Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Nelle serate di sabato 26 e domenica 27 Palazzo Pirelli a Milano sarà illuminato con la scritta 'Binario 21'. Con questa iniziativa inizieranno le celebrazioni del Giorno della Memoria in Consiglio regionale della Lombardia e si aprirà così la settimana di eventi organi

Visita fiscale Inps : orario Sabato e domenica per pubblici e privati : Visita fiscale Inps: orario sabato e domenica per pubblici e privati Orari festivi Visita fiscale Visita fiscale Inps: orario sabato e domenica per pubblici e privati Guida Visita fiscale sabato e domenica Quali sono le regole che valgono per la Visita fiscale Inps? Come deve comportarsi il lavoratore per evitare di andare incontro a sanzioni? Il lavoratore è tenuto a garantire la propria presenza in casa perché in determinati orari l’ ...

CULTURA - Venerdì 25 gennaio la proiezione di cortometraggi già selezionati e Sabato 26 e domenica 27 il concorso con film ferraresi : Festival Ferrara film corto al via con anche una rassegna internazionale di opere 23-01-2019 / Giorno per giorno Sono state presentate oggi , mercoledì 23 gennaio 2019, in residenza municipale le ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) L’attivismo dei fannulloni - Commentare, chiosare, sostenere la giusta causa senza fatica né esborso. Ma hashtag e meme, armi del contropote

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019: Ridge (Thorsten Kaye) torna a casa… Hope (Annika Noelle) cerca di convincere Liam (Scott Clifton) che è giunto il tempo di lasciare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e tornare insieme a lei, nonostante la nascita della bambina sia vicina… Steffy ha ben compreso che Hope ama ancora Liam e glielo fa ammettere, dicendole che lotterà affinché il suo matrimonio non ...

La Ribalta events : I Diversi Volti del Teatro ripartono sotto il segno di Shakespeare Sabato 19 e domenica 20. : Via Salvatore Calenda, 98 Per info e prenotazioni: 089 9958245 329 2167636 Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la ...