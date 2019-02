Rumors Tv | che cosa ci faceva Maria De Filippi a Viale Mazzini?

Calciomercato : il Crotone segue Messias - Evans e Petris - si cerca anche una punta (Rumors) : Ultimi giorni dedicati al mercato di riparazione in Serie A così come in cadetteria. Una delle formazioni maggiormente attive è il Crotone, club calabrese alle prese con un campionato difficile dopo la retrocessione della passata stagione. Una piccola rivoluzione ha caratterizzato queste settimane in casa rossoblu le cessioni del difensore Davide Faraoni passato all'Hellas Verona, dell'esterno offensivo Adrian Stoian ritornato in patria tra le ...

Il Chelsea rischia il blocco del mercato e Higuain potrebbe tornare alla Juventus (Rumors) : Per Gonzalo Higuain non sembra esserci pace. Infatti, nelle ultime ora il "The Guardian" ha svelato che il Chelsea rischierebbe il blocco del mercato. La Fifa da tempo avrebbe deciso di mettere sotto la sua lente di ingrandimento i blues per alcune irregolarità sul trasferimento dei giovani. In particolare sarebbero ben 100 i casi messi in evidenza, perciò qualora venissero ravvisate della irregolarità il Chelsea verrebbe punito così come è ...

Calciomercato Lazio : via Lukaku - Murgia e Caceres - in forse anche Badelj (Rumors) : Non decolla il Calciomercato della Lazio. Per i capitolini, dopo le prestazioni poco convincenti di Marusic e Patric, si era parlato di un probabile acquisto sulla fascia destra. Le voci portavano a Zappacosta e Lazzari, ma a una settimana dalla fine del Calciomercato il presidente Lotito e il DS Tare non hanno fatto alcun tipo di passo avanti nelle trattative. Non è bastata la sconfitta contro il Napoli per far cambiare i piani alla società ...

Inter : Perišic sul mercato per 40mln - affascina Manchester Utd e Atletico Madrid (Rumors) : In queste ultime ore sembrerebbe che l'Inter sia Interessata a cedere uno dei suoi giocatori, Ivan Perišic. L'esterno croato sembra infatti affascinare alcuni grandi club d'Europa, come il Manchester United che è particolarmente allettato dall'idea di averlo in squadra. L'Inter finora non ha mai voluto discutere della vendita di Perišic, diversamente starebbe succedendo in questi ultimi giorni. L'esterno croato, infatti, non verrebbe più ...

Che tempo che fa cancellato dalla Rai?/ Fabio Fazio in trattativa con Discovery e La7 : gli ultimi Rumors : Che tempo che fa cancellato? Fabio Fazio sarebbe pronto a lasciare la Rai; ecco le ultimissime indiscrezioni del settimanale 'Chi'.

Juventus su Mbappé - che apre all'addio dal PSG : 'Nel calcio non si sa mai' (Rumors) : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori piu' forti del mondo, ovvero Kylian Mbappé. L'attaccante francese, che ha vent'anni, è stato il protagonista assoluto dell'ultima vittoria del Paris Saint Germain contro il Guingamp, letteralmente sommerso di reti, dato che alla fine il risultato è ...

Inter - chiamata a Mourinho : per i bookmakers è tutt'altro che impossibile (Rumors) : José Mourinho sarà sicuramente uno dei nomi, insieme ad Antonio Conte, che infiammerà il mercato degli allenatori la prossima estate. Lo Special One ha lasciato il Manchester United un mese fa in un'avventura terminata in maniera burrascosa, ma che ha portato comunque dei trofei. Su tutti sicuramente la vittoria dell'Europa League nella stagione 2016-2017, ma anche il secondo posto della scorsa stagione è stato positivo dietro un Manchester City ...

Inter - a giugno Perisic potrebbe essere ceduto al Manchester United (Rumors) : In casa Inter la testa è rivolta al prossimo impegno di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati in casa, allo stadio Meazza, contro il Sassuolo alle ore 20:30, a porte chiuse per i fatti di Inter-Napoli. Gara importante per entrambe le squadre visto che i padroni di casa vogliono tenere il passo del Napoli secondo, mentre gli ospiti vogliono tornare in lotta per un piazzamento europeo. La dirigenza nerazzurra, intanto, sta lavorando già per ...

Pellegrini silenzia i Rumors : «Quando sento dire che vado via spengo la tv» : Lorenzo Pellegrini ha parlato in esclusiva a Sky Sport del suo futuro che, secondo il centrocampista, sarà a tinte giallorossse

Chelsea - Loftus-Cheek spegne i Rumors : 'Non sono gay' : Loftus-Cheek non è gay . Il calciatore del Chelsea ha voluto smentire personalmente i rumors circolati negli ultimi giorni riguardo la sua presunta omossesualità . "Qualsiasi giocatore che ha detto di ...

Miley Cyrus ha risposto ai Rumors che la vorrebbero incinta del primo figlio con Liam Hemsworth : In un modo LOL The post Miley Cyrus ha risposto ai rumors che la vorrebbero incinta del primo figlio con Liam Hemsworth appeared first on News Mtv Italia.

Higuain - la cessione al Chelsea potrebbe portare Emerson Palmieri alla Juve (Rumors) : La Juventus in questo momento si trova a Gedda dove nel pomeriggio disputerà la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Tutti si aspettavano una gara in cui i duellanti in attacco sarebbero stati Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain e invece le aspettative in tal senso rischiano di essere deluse, perché secondo le ultime indiscrezioni il Pipita non sarà in campo. La sua assenza affonda le radici nel possibile addio già in questa sessione ...

L'Inter valuta la cessione di Perisic al Manchester United in estate (Rumors) : Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in casa Inter in questa prima parte della stagione è l'esterno croato, Ivan Perisic. Reduce da un Mondiale da protagonista con la maglia della propria Nazionale, il giocatore ha offerto spesso prestazioni non all'altezza della sua fama. Diciassette le presenze in campionato, con tre reti messe a segno (contro Torino, Bologna e Chievo Verona) mentre nelle sei partite disputate in Champions League non ...

Juventus e Atletico sfida in Champions e forse anche per Emerson Palmieri (Rumors) : Tra poco più di un mese la Juventus sarà in campo a Madrid per affrontare l'Atletico negli ottavi di Champions League. I due club però potrebbero non darsi battaglia solo in campo ma anche sul mercato. Infatti, gli spagnoli sarebbero interessati a Emreson Palmieri: tuttavia il giocatore del Chelsea potrebbe interessare anche alla Juve, soprattutto qualora dovesse partire Leonardo Spinazzola. Infatti, Massimiliano Allegri è stato chiaro vuole ...