Rugby | Sei Nazioni U20 – Esordio vincente per l’Italia | gli azzurrini superano la Scozia

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Francia-Galles 19-24. Rimonta ospite nella ripresa - meta decisiva di North : Incredibile esito della partita inaugurale del Sei Nazioni 2019 di Rugby: la Francia cede in casa al Galles per 19-24 dopo essere stata in vantaggio per 16-0 alla fine del primo tempo. Gran ripresa degli ospiti, con George North che firma due mete, tra le quali quella del sorpasso decisivo. Punto di bonus difensivo per i transalpini, nessuna delle due compagini firma quattro mete. Si gioca sotto una pioggia battente, ma il primo tempo è tutto ...

VIDEO Scozia-Italia 7-28 - Sei Nazioni Rugby femminile : highlights e sintesi - impresa delle azzurre all’esordio : L’Italia ha incominciato alla grande il Sei Nazioni di rugby femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Scozia per 28-7 conquistando anche un preziosissimo punto di bonus. Le azzurre hanno espugnato il campo dello Scotstoun (Glasgow) con grande autorevolezza: meta di Arrighetti dopo 5′, subiamo il pareggio allo scadere del primo tempo ma nella ripresa arrivano le mete di Franco, Rigoni e Giordano che chiudono i conti. Di seguito ...

Rugby - Sei Nazioni femminile – Esordio super per l’Italia : vittoria con bonus per le azzurre contro la Scozia : Esordio vincente per la Nazionale Italiana femminile nel Sei Nazioni 2019: le azzurre battono la Scozia 7-28 L’Italdonne di Andrea Giandomenico debutta nel Sei Nazioni 2019 con una vittoria esterna allo Scotstoun di Glasgow, superando le padrone di casa della Scozia 7-28, inanellando la quinta vittoria consecutiva dell’anno e centrando allo scadere il punto bonus. Nel primo tempo le azzurre partono al meglio, ma sprecano il possesso, non ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : esordio strepitoso per l’Italia - Scozia battuta 28-7 : esordio migliore non poteva esserci: vittoria piena, con quattro mete e il punto di bonus che arriva proprio allo scadere. La Nazionale italiana al femminile di Rugby apre al meglio il proprio cammino nel Sei Nazioni 2019: la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico si impone per 28-7 sulle padrone di casa della Scozia sul campo dello Scotstoun (Glasgow). Un dominio praticamente dal primo all’ultimo minuto. Partono fortissimo le azzurre ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : risultati - punti e bonus : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Venerdì 1 febbraio 18:00 ...

Rugby - Sei Nazioni; Parisse : ''In Scozia sarà una grande Italia'' : EDIMBURGO - Con 66 partite, domani pomeriggio Sergio Parisse si mette alle spalle anche Brian O'Driscoll: diventa il rugbista con più presenze nel Sei Nazioni. 'L'altro giorno ho visto su twitter una ...

