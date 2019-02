Rugby | Sei Nazioni femminile 2019 | esordio strepitoso per l’Italia | Scozia battuta 28-7

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : risultati - punti e bonus : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Venerdì 1 febbraio 18:00 ...

LIVE Scozia-Italia 7-28 Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : le azzurre allungano - arriva il punto di bonus! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...

Rugby - Sei Nazioni; Parisse : ''In Scozia sarà una grande Italia'' : EDIMBURGO - Con 66 partite, domani pomeriggio Sergio Parisse si mette alle spalle anche Brian O'Driscoll: diventa il rugbista con più presenze nel Sei Nazioni. 'L'altro giorno ho visto su twitter una ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 - Parisse spinge l’Italia : “la Scozia è forte - ma possiamo ribaltare il pronostico” : Il capitano dell’Italia ha parlato alla vigilia dell’esordio nel Sei Nazioni 2019, lanciando la sfida alla Scozia Un pomeriggio dal freddo pungente, reso ancora più rigido dal vento che immancabilmente spira dalle highlands sin dentro al BT Murrayfield Stadium, accoglie gli Azzurri guidati da capitan Sergio Parisse sul campo che domani sarà teatro del debutto stagionale nel Guinness Sei Nazioni 2019. Parte dalla Scozia, ...

LIVE Francia-Galles Rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Galles, gara valida per il Sei Nazioni di rugby: sfida molto interessante tra la squadra di casa, capace di vincere con chiunque ma molto discontinua, e la compagine ospite, che viene da 9 successi consecutivi fatti registrare in coda al 2018. La Francia scenderà in campo con capitan Guirado in prima linea con Poirot e Atonio, in seconda linea Willemse e Vahaamahina ed in ...

Sei Nazioni Rugby 2019 - quando gioca l’Italia? Programma e calendario di tutte le partite. Come vederle in tv : Inizia domani, in quel di Murrayfield, il cammino della Nazionale italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2019. Gli azzurri sfidano la Scozia in un’edizione del torneo davvero fondamentale per la banda di Conor O’Shea che va a caccia di una vittoria che manca da quasi quattro anni. Dopo la trasferta scozzese in rapida successione arriva il Galles all’Olimpico, poi nuovamente a Roma con l’Irlanda, la sfida all’Inghilterra ...