Roma | rapina farmacia armato di taglierino | rientra a casa e trova Carabinieri

In manette a Roma 5 rapinatori di banche. Anche un poliziotto : Roma, 26 gen., askanews, - E' di cinque arresti il bilancio di un'operazione di polizia e carabinieri a Roma contro una banda specializzata in rapine in bAnche. Gli arrestati sarebbero responsabili di ...

Ultrà e poliziotto rapinatori : 5 arresti a Roma per 8 colpi alle banche : Li hanno seguiti, intercettati e alla fine in un blitz davanti a una banca li hanno arrestati, proprio mentre tentavano l'ennesimo colpo Nella banda, sgominata da un'operazione congiunta di ...

Mantova - rapinato lo chef stellato Romano Tamani/ Sequestrato per ore nel ristorante "Ambasciata di Quistello" : Mantova, rapinato e Sequestrato lo chef stellato Romano Tamani nella sua Ambasciata di Quistello: imbavagliato e legato per ore nel ristorante

Romano Tamani : Chef stellato 75enne rapinato e sequestrato nel suo ristorante : È stato vittima di una rapina all’interno del ristorante Ambasciata di Quistello lo Chef Romano Tamani, che domenica è stato sequestrato per più di un’ora da quattro malviventi che lo hanno rapinato. Il 75enne celebre cuoco stellato del ristorante nel Mantovano ha così raccontato la rapina avvenuta domenica sera. Una giornata da dimenticare, quella che Romano Tamani, Chef e gestore del ristorante Ambasciata, di Quistello (Mantova) (una ...

Roma : armato di pistola rapina prostituta - arrestato 24enne : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 24enne Romano, con precedenti, per rapina aggravata ai danni di una donna che si prostituiva in viale Marconi. L’uomo, armato di pistola, dopo essersi avvicinato alla vittima, una 23enne di nazionalita’ romena, l’ha minacciata puntandole la canna dell’arma alla tempia, riuscendo cosi’ a rapinarla della borsetta, al cui interno erano ...

Roma - blitz in banca all'ora di pranzo «Questa è una rapina» : due malori : Pomeriggio di paura in viale Anicio Gallo, a Cinecittà. Due impiegati di banca si sono sentiti male per la paura dopo essere stati presi in ostaggio da una coppia di rapinatori che avevano fatto ...

Roma : controlli a Trastevere - in manette 2 studenti per tentata rapina : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere coadiuvati dai Carabinieri dall’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito, nello storico quartiere Romano di Trastevere, dei controlli volti a prevenire e reprime ogni forma di illegalita’. Nel corso dei controlli sono finiti in manette per tentata rapina aggravata in concorso, due giovani studenti, incensurati, uno Romano di 17 anni e uno colombiano di 19, mentre un terzo ...

Roma : trovato con spranga intento a rapinare minimarket - arrestato : Roma – La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 42 anni, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentata rapina. L’uomo, si e’ introdotto all’interno di un negozio di alimentari, gestito da un connazionale 21enne, con in pugno una spranga in acciaio. Una volta arrivato davanti alla cassa, il malvivente, ha minacciato il ...

Roma - sparatoria durante una rapina in casa : feriti padre e figlio : Colpi d'arma da fuoco in un'abitazione popolare di Guidonia, vicino a Roma. E' accadutoin via dei Sambuchi. Un uomo, Romano di 62 anni, è rimasto ferito ad una gamba da una proiettile ed è stato ...

Roma - sparatoria durante la rapina in casa : uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa : di Elena Ceravolo sparatoria durante una rapina in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 ...

Roma : Carabinieri arrestano pusher al Pigneto per rapina e spaccio : Roma – Nel corso di mirati controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante unitamente a quelli dell’8° Reggimento Lazio hanno proceduto al fermo di un cittadino del Senegal di 39 anni, gia’ noto ai militari per i suoi diversi precedenti per spaccio e furto, ed inoltre perche’ sottoposto all’obbligo della presentazione alla P.G., con l’accusa di rapina e spaccio di sostanze ...

Roma : cingalese chiede aiuto - un 30enne lo rapina mettendolo ko : Roma – Era al telefono con un conoscente italiano che doveva dargli delle indicazioni ma un cittadino dello Sri Lanka, non comprendendo bene la lingua italiana, ha chiesto aiuto ad un passante, passandogli lo smartphone e pregandolo di parlare per lui. Per sua sfortuna, la prima persona che ha incrociato in via Tripolitania e che avrebbe dovuto aiutarlo si e’ trasformata in carnefice: lo sconosciuto, infatti, terminata la ...