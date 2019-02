Roma | il mercato sbagliato e i rinforzi ' inevitabili'

Calciomercato Roma - ufficiale la cessione di Luca Pellegrini al Cagliari : la nota del club giallorosso : L’esterno difensivo si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito fino al termine della stagione La Roma ha reso noto “di avere sottoscritto, con il Cagliari Calcio, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Luca Pellegrini“. L’esterno basso ha esordito in prima squadra in questa stagione in Roma-Frosinone, arrivando a collezionare ...

La Roma - Di Francesco - il mercato della società - la Champions League - il 3° posto : troppe fandonie intorno ai giallorossi : Il 7-1 rimediato ieri a Firenze con l’eliminazione dalla Coppa Italia rappresenta il tonfo più pesante per la Roma di Di Francesco che quest’anno era già incappata in numerose brutte figure in campionato. Da un lato, è obbligatorio interrogarsi su cosa succede alla squadra capitolina ma dall’altro non bisogna perdere la ragione lanciando sentenze che ci sembrano completamente fuori luogo. Non crediamo che tra la Roma ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Monchi si mette in discussione ma nega colpi last minute : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Monchi fa autocritica dopo il crollo di Firenze: 'Sono io ad essere in discussione. Il nostro mercato però è chiuso'.

Caos Roma - sbagliato prendersela solo con Di Francesco : calciomercato estivo (ed invernale) imbarazzante! : Roma, Di Francesco messo in croce a causa della crisi della squadra giallorossa, ma le colpe sono da ricercare sopratutto altrove La Roma sta vivendo uno dei momenti più difficili dell’era targata Di Francesco. La sconfitta altisonante per 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina ha scatenato l’ira dei tifosi giallorossi contro tecnico e società, e nelle ultime ore si fa un gran parlare del possibile esonero ...

LIVE Calciomercato - DIRETTA 31 gennaio : ultima giornata in tempo reale. C’è tempo fino alle ore 20! Monchi : “Il mercato della Roma è chiuso” : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

Calciomercato Roma - si insiste per Vida del Besiktas : prestito con obbligo di riscatto : Tra campo e mercato, è una settimana intensa per la Roma. Di Francesco affronta con la sua squadra sette giorni caldissimi, tra gli impegni di campionato con Atalanta e Milan e quello in Coppa Italia ...

Calciomercato LIVE - DIRETTA 30 gennaio : la Lazio punta Zappacosta - Roma e Juventus prendono due giovani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa di capire quali siano le possibilità di vedere Ramsey ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - l'arrivo di Ilicic è saltato per Defrel! : Calciomercato Roma, Ultime notizie: l'affare Josip Ilicic salta per colpa di Gregoire Defrel. Intanto Luca Pellegrini è stato ceduto in prestito al Cagliari

Roma - Monchi pensa al mercato. I giallorossi vanno rinforzati : Roma Monchi – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. leggi anche —> Inter-Lazio: le probabili formazioni Una cosa è certa, ora […] L'articolo Roma, Monchi pensa al mercato. I giallorossi vanno rinforzati proviene da Serie ...