Risultati NBA – LeBron James torna e trascina i Lakers nel derby | un super Curry non

NBA 2019 - i Risultati della notte (1 febbraio) : successi pesanti per Bucks e 76ers - i Lakers riabbracciano LeBron e vincono il derby : Si sono disputati sei incontri in una nottata NBA che passerà alla storia anche per il mercato. I Dallas Mavericks (che perdono a Detroit) si assicurano il lettone Kristaps Porzingis dai New York Knicks, mentre i Los Angeles Lakers (che riabbracciano LeBron James e vincono il derby) sono ormai in piena trattativa con New Orleans per acquisire Anthony Davis. Come detto, però, si è anche giocato. I Milwaukee Bucks si aggiudicano il big match della ...

NBA - i Risultati della notte : i Bucks passano a Toronto - Indiana non vince più : Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 92-105 Dopo dieci vittorie consecutive casalinghe - la striscia più lunga della stagione, a -2 dal record di franchigia - c'era solo una squadra a Est che poteva ...

NBA - i Risultati della notte : Towns decisivo sulla sirena contro Memphis - tutto facile per Boston e Portland : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 99-97 OT Non c'è davvero pace per i Memphis Grizzlies. Dopo la sconfitta in casa con Denver partendo da +25, la squadra di coach Bickerstaff ha perso un'altra ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (31 Gennaio) : Jokic trascina Denver - tutto facile per Boston e Portland : Sono otto le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano la seconda forza della Western Conference e provano a mantenere la scia degli Warriors. Denver questa volta vince 105-99 sul campo di una New Orleans sempre senza Anthony Davis. Nuggets che hanno fatto loro la partita nel terzo quarto (33-19 il parziale) in una serata che ha visto Nikola Jokic firmare una tripla doppia da 20 punti, 13 ...

Risultati NBA : Nuggets e Celtics viaggiano verso la post season - frenano i Jazz : Risultati NBA, otto gare giocate nella notte americana, tra queste da segnalare le vittorie di Nuggets, Mavericks e Celtics Risultati NBA, notte ricca di incontri oltre Oceano, ben 8 gare sono andate in scena. I Celtics hanno vinto al Garden contro Charlotte, con il solito gioco di squadra che caratterizza le gare nelle quali è assente Irving. 6 giocatori in doppia cifra nel 126-94 di stanotte, con Brown miglior marcatore a quota 24. ...

Nba Risultati : Thunder alla 6ª di fila - i Pelicans 'esorcizzano' Harden : Inarrestabili Thunder: il sesto successo consecutivo arriva grazie ai 37 punti di Paul George, che costringe i combattivi Magic a inchinarsi. I Pelicans, dopo lo shock per la richiesta di Anthony ...

NBA - Risultati della notte : altra sconfitta Lakers contro Embiid - Westbrook guida OKC : Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers 105-121 In quella che potrebbe essere stata l'ultima partita senza LeBron James, i Los Angeles Lakers raccolgono l'undicesima sconfitta sulle 17 gare saltate dal ...

Nba Risultati : Lakers affondati da Phila - Beli e Spurs salvati da Gay : Ancora una sconfitta per i Lakers, sempre privi di LeBron James e battuti in casa da Philadelphia, con Joel Embiid grande protagonista. marco Belinelli si mette ancora in luce con 17 punti ma è Rudy ...

LIVE Sport - DIRETTA 30 gennaio : i Risultati di NBA e tennis - serata dedicata a ciclismo e sport di squadra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: si inizia nella notte italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio al ciclismo ed agli sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: cronaca in tempo reale ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

Risultati NBA – Westbrook in tripla doppia - Antetokounmpo svita i Pistons : Lakers ancora ko : Russell Westbrook trascina i Thunder al successo sui Magic, Antetokounmpo abbatte i Pistons, Lakers ko in casa contro i Sixers: i Risultati dei match della notte NBA Notte NBA ricca di emozioni e grandi prestazioni quella appena trascorsa. Grande protagonista il solito Russell Westbrook che ormai rischia di non fare più notizia: il playmaker dei Thunder si abbatte sui Pistons con 23 punti, 14 assist e 14 rimbalzi coronando, tripla doppia ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (29 gennaio) : Warriors a valanga sui Pacers - rispondono presente Nuggets e Celtics : Si sono giocate cinque partite in questa notte NBA, che hanno visto impegnate tre delle franchigie più quotate fino a questo momento, ormai giunte alla soglia dei cinquanta incontri disputati sui complessivi 82. I Golden State Warriors maltrattano, in tutti i sensi, gli Indiana Pacers, sommersi sotto il punteggio di 100-132 maturato in gran parte con i 40 punti messi a segno dagli ospiti nel primo quarto. Curiosamente, nessuno fa registrare ...

NBA - i Risultati della notte : Boston stoppa i Nets - rimonta da record per Denver : Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 92-95 I Nuggets non potevano trovare un modo più coreografico per andarsi a prendere un successo in trasferta a Memphis che sancisce la miglior partenza nella storia ...

