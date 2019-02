Riassunto Che Dio ci aiuti 5 | quarta puntata | Valentina e Gabriele a cena insieme

Riassunto Che Dio ci aiuti 5 di ieri terzo appuntamento : Azzurra vuole vendere il convento : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagonista Elena Sofia Ricci. ieri sera è andata in onda la terza delle dieci puntate previste di questa stagione, la quale ha dovuto scontrarsi con il primo appuntamento della nuova Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Anche in questo nuovo appuntamento non sono mancati i colpi di scena che hanno avuto come protagoniste suor Angela, ...

'Che Dio ci aiuti' - Riassunto puntata 3 : Nico chiede l'esclusiva a Maria : Ieri sera è stata trasmessa in prima visione su Rai 1 una nuova puntata della quinta stagione della serie con Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti". Le vicende legate alla vita del convento di suor Angela, infatti, sono proseguite con due nuovi episodi inediti, il 5° ed il 6°, trasmessi giovedì sera in prime time su Rai 1 e rispettivamente intitolati, "Basta un click" e "Tu chiamale se vuoi fissazioni". Nel primo la religiosa, insieme a suor ...

Riassunto Che Dio ci aiuti 2^ puntata di ieri : Ginevra viene smascherata : Prosegue l'appuntamento di grandissimo successo con la fiction Che Dio ci aiuti 5, che vediamo in onda ogni giovedì sera in prime time sulla rete ammiraglia della Tv di Stato. ieri sera è stata trasmessa la seconda puntata di questa nuova stagione che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti. I due nuovi episodi di ieri sono stati caratterizzati dominati dal colpo di scena riguardante Ginevra, la nuova novizia che ...

Riassunto Che Dio ci aiuti - episodi di ieri : Valentina si risveglia dal coma : ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5, la fortunatissima fiction con protagonisti Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Un appuntamento imperdibile per tantissimi spettatori, i quali hanno commentato la puntata d'esordio sui social con l'hashtag ufficiale della serie. I primi due episodi sono stati decisamente ricchi di colpi di scena, a partire dal ritorno in convento di Azzurra con una ...

'Che Dio ci aiuti 5' - Riassunto prima puntata : Il tradimento di Nico e la nuova novizia : Ieri sera è andata in onda in primetime su Rai 1 la prima puntata della quinta stagione della fiction con Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti". Il nuovo ciclo di episodi dedicati alle indagini di Suor Angela e dell'ispettore di polizia Marco Ferrari: infatti, ha avuto inizio con due episodi veramente intriganti e coinvolgenti. Gli episodi in questione erano rispettivamente intitolati 'Omnia in bonum' e 'Come nelle favole'. riassunto del primo ...

