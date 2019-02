Renzo Bossi | la nuova vita del ' Trota' | sogna di fare l' influencer come Chiara Ferragni

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui fondi della Lega grazie a un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Fondi Lega : assolti i Bossi - condannato Belsito. E Renzo ringrazia Salvini : 'Sicuramente grazie a Salvini e alla Lega i quali hanno valutato i documenti delle indagini e hanno visto che le spese a me imputate non sono state pagate dal partito'. È quanto ha detto Renzo Bossi ...

Si ferma il processo per Renzo e Umberto Bossi - il giudice : "Non luogo a procedere" : La Corte d'Appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere per Umberto Bossi e il figlio Renzo imputati per appropriazione indebita con l'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito. Per quest'ultimo ha rideterminato la condanna a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa pena sospesa. La Lega aveva presentato querela nei confronti di Belsito ma non dei Bossi."Sicuramente grazie a Salvini e alla Lega i quali hanno valutato i documenti delle ...

Fondi Lega - non luogo a procedere per Umberto e Renzo Bossi : Sconto di pena per il tesoriere Francesco Belsito, mentre per Umberto Bossi e il figlio Renzo Bossi scatta il non luogo a procedere. Sono i verdetti del processo di appello per l'utilizzo illecito dei Fondi della Lega Nord. Al termine del processo di primo grado, Umberto e Renzo Bossi erano stati dichiarati colpevoli: il verdetto di secondo grado cancella quella sentenza.Nel filone milanese del processo sulle spese della Lega, Belsito era stato ...

Fondi Lega - chiesta la conferma della condanna per Umberto Bossi e il figlio Renzo : Fondi Lega, chiesta la conferma della condanna per Umberto Bossi e il figlio Renzo La richiesta è stata avanzata dal procuratore generale di Milano, Maria Pia Gualtieri, nel processo d'appello in cui i due sono accusati, insieme all'ex tesoriere Francesco Belsito, di avere utilizzato per spese personali i Fondi del partito. LA ...

Il nuovo look di Renzo Bossi - l’ex trota (figlio di Renzo) : La nuova vita di Bossi jr, imprenditore nel campo dell’import-export che guarda a est. Alla Russia, a Mosca. Un rapporto strettissimo, quello del rampollo del fondatore della Lega con la capitale del regno di Putin, testimoniata (anche) dalla sua scelta di stampare il proprio biglietto da visita in doppia versione: lingua italiana e versione in cirillico, con tanto di cellulare russo, che accompagnano il nome del ‘founder e ...

Renzo Bossi fa affari in Russia nel campo dell'import-export : Il secondogenito di Umberto Bossi, Renzo, fa affari in Russia. Proprio il paese a cui la Lega vorrebbe togliere le sanzioni. Lo riporta un servizio dell'Adnkronos.La sede è a Milano. Ha un capitale iniziale versato di tremila euro, un unico socio, ed è regolarmente iscritta al Registro delle imprese (Ri) e al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). La 'Resil Srl', l'azienda di Renzo Bossi, il secondogenito del ...

Renzo Bossi - lo scoop : la società con cui fa affari con la Russia di Putin : Lo avevamo lasciato che faceva l'agricoltore, producendo formaggi e salumi. Lo ritroviamo, fresco di condanna a 30 mesi di carcere per le spese pazze in Lombardia dove ha fatto il consigliere regionale dal 2010 al 2012, a occuparsi di import-export con la Russia di Putin. La notizia la svela l'agenz

Cene e “altri servizi di presunta rappresentanza” - tra i condannati anche Renzo Bossi e Nicole Minetti : Due anni e 6 mesi per Renzo Bossi e un anno e 8 mesi per Nicole Minetti. Questa la sentenza per il figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi e l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi emessa dal tribunale di Milano chiamato a decidere su 57 tra ex consiglieri ed ex assessori lombardi accusati in gran parte di peculato, alcuni di truffa, per avere presentato rimborsi ingiustificati per pranzi, Cene e "altri servizi di presunta ...

Rimborsi in Regione Lombardia - condannati il capogruppo della Lega al Senato - Nicole Minetti e Renzo Bossi : Rimborsi elettorali utilizzati per spese personali. Sui 57 imputati, il Tribunale di Milano ha condannato quasi tutti i politici per l’accusa di peculato. Tra loro, un anno e 8 mesi per l’attuale capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, ma anche per il figlio del Senatur, Renzo Bossi (2 anni e 6 mesi), e Nicole Minetti (2 anni e ...

