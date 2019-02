Pronostico Chelsea vs Huddersfield, Premier League 2-2-2019 e formazioni

lanotiziasportiva

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Analisivs, 25a2-2-Dopo due ko consecutivi ilè scivolato al quinto posto della graduatoria – o meglio è rimasto al quarto ma si è fatto agganciare dall’Arsenal – vedendo inoltre il terzo posto scappare a ben sette lunghezze di distanza. C’è quindi unda rispettare e un segnale forte da dare, specialmente li davanti (capito Higuain?), per continuare la corsa alla zona Champions che è poi l’obiettivo minimo del club di Abramovic. E scusate se stavolta ci permettiamo quasi di fare i calcoli senza gli avversari, ma l’non può e non deve rappresentare un ostacolo per i Blues, impelagati come sono all’ultimo porto in classifica e con un -14 da rimontare, ad ora, per uscire dalla zona retrocessione.Come arrivano?Sarri e tutti i Blues devono rialzarsi dopo una scoppola tremenda patita in ...