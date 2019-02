Pressing della Francia sulla Tav | “L’Italia rispetti i tempi | scadenze richiedono

ilfogliettone

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Il ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, in occasione di una visita ai cantieriTav Torino-Lione in Savoia, sul versante francese, ha invitato il nostro Paese a prendere una decisione rapidamente in merito al suo impegno per fare i modo che i calendari dei lavori siano rispettati."I nostri vicini italiani volevano delle consulenze supplementari e noiamo il loro processo decisionale. Ma ci sono anchechedecisioni da prendere nell'ambito di un calendario compatibile con idei finanziamenti europei", ha dichiarato Borne. Per il ministro, la posizionee' chiara, il Paese e' a favore del completamento dell'opera. "Per fare questo tunnel franco-italiano, bisogna essere in due. Questo progetto e' stato portato avanti per anni dai due governi. E' stato oggetto di impegno molto forte da parte di Italia ee di ...