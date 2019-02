Pordenone | condannati per ‘spese pazze’ i vertici del Consorzio di bonifica | dai viaggi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Ci sono voluti tre faldoni processuali e 37 pagine di un capo d’imputazione interminabile, per racchiudere e sintetizzare le “spese pazze” degli amministratori deldiCellina Meduna di. Piccola, grande storia di malaffare quotidiano, stando alle quattro condanne per peculato decise dal gup Eugenio Pergola che ha inflitto 4 anni un mese e 10 giorni di reclusione all’ex presidente Americo Pippo, 68 anni, due anni e quattro mesi alla segretaria Daniela Falcone, di 58 anni, due anni e quattro mesi all’ex direttore Marcello Billè e due anni un mese e 10 giorni all’ex direttore Giorgio Maruzzi. Ordinata la confisca di beni e disponibilità bancarie per 139mila euro, oltre a risarcimenti per altri 108mila.Dalla provincia friulana emerge il quadretto di potere che aveva come protagonista il presidente Pippo, rimasto su quella poltrona dal ...