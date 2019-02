Ponte Morandi | Carige seguirà gestione finanziamenti ricostruzione

Ponte Morandi. La traduzione del report Empa c’è. Nessun ritardo nell’incidente probatorio : Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che, secondo alcuni giornali, la mancata traduzione del dossier dell’Empa sui reperti del Morandi analizzati rischiava di tardare l’incidente probatorio fissato per l’8 febbraio. Il Tribunale di Genova, da noi interpellato sul punto, smonta del tutto l’ipotesi, confermando la data fissata per l’udienza. L’incidente probatorio si terrà regolarmente Il tribunale ci fa sapere, tramite l’ufficio stampa, che la ...

UIL : "Dopo tanti anni di patire sulla viabilità - il Ponte Morandi e Petrusa siano l'inizio di un ritorno alla normalità : ... che è quello di avere strade, ponti e opere viarie sicure moderne e a norma , in tempi celeri, perché questi disagi hanno distrutto gran parte della produzione, dell'economia e della quotidianità ...

Ponte Morandi - la Mcm risponde al Napolista e chiarisce il mistero della bobina : La prima volta che se ne è parlato, sui giornali, è stata il 3 novembre scorso. A tre mesi dal crollo del Morandi, l’ingegnere Agostino Marioni, ex presidente della società Alga, che nel 1993 si occupò dei lavori di rinforzo sul viadotto, sentito come persona informata dei fatti, dichiarava che osservando alcuni video fosse plausibile ritenere causa del crollo “la caduta del rotolo di acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima ...

Controlli truccati su cinque viadotti. Dodici indagati tra Autostrade e Spea dopo il Ponte Morandi : Su cinque viadotti distribuiti tra Liguria, Abruzzo e Puglia i report di Spea redatti a partire dal 2000 registravano sempre voti altissimi, nonostante i ponti fossero spesso interessati da cadute di calcinacci e presentassero tracce di degrado. È l’ultimo filone di inchiesta emerso dalle indagini post crollo del Morandi. Dodici gli indagati, distribuiti tra Autostrade e Spea Engineering, la controllata della concessionaria delegata alle ...

Inchiesta Ponte Morandi : chiuso per rischio crollo il Ponte Paolillo - in Puglia : Il Ponte Paolillo si trova al chilometro 171+406 dell'autostrada A16 che collega Napoli a Canosa di Puglia: da mesi la struttura sarebbe a rischio di collassare.Continua a leggere

Ponte Morandi - altri viadotti a rischio e una decina di nuovi indagati : Un nuovo tassello e nuove perquisizioni della guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, a Genova. I militari del capoluogo ligure, infatti, in queste ore, stanno acquisendo alcuni documenti nelle sedi di Autostrade, Spea (la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale italiana) e negli uffici dell'Ufficio tecnico sicurezza austrade (Utsa), a Genova, Milano, Bologna e Bari. Gli ...

