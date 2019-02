Polizia | caos sulle assunzioni dopo ok a legge della Lega | cambiati i requisiti in corsa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019) “Più sicurezza per tutti. Più agenti per le nostre città!”. Nel casodi Stato, il cavallo di battagliadi Matteo Salvini ha prodotto un clamoroso pasticcio, e per mezzosua stessa mano. Un guaio per una serie di aspiranti agenti che nel giro di una manciata di giorni hanno visto sbiadire la graduatoria in cui erano inseriti legittimamente da due anni, insieme a ogni speranza di vestire la divisa. Un cortocircuito che nessuno, tra parlamento e governo, è riuscito a risolvere e prelude a un’ondata di ricorsi da parte degli esclusi. Molti sfileranno il prossimo 5 febbraio davanti a Montecitorio contro chi li ha “traditi”, compreso il “Capitano” cui avevano rivolto appelli pubblici e privati. La storia parte da lontano, e precipita in una manciata di giorni.Due anni fa, il 18 maggio del 2017, ladi Stato ha bandito un “concorso per ...