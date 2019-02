Pirateria | accolto ricorso Lega Calcio | bloccare siti in 4 giorni

tg24.sky

(Di venerdì 1 febbraio 2019)in 4Il tribunale di Milano ha disposto che è compito dei fornitori di Internet impedire ai propri utenti l’accesso ai più frequentatipirata. Dal quinto giorno scatta una multa. La decisione non ha precedenti, per un fenomeno che continua ad essere in crescitaParole chiave: