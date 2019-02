Pino Mercuri | «Il futuro del lavoro spiegato a mia figlia»

vanityfair

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Ilagile agli occhi dei bambiniLe trasferte diIldela miaIldela miaIl libroIl mondo delè fluido, cambia a ritmi vorticosi. Tra dieci anni alcune delle professioni che conosciamo spariranno, altre resisteranno, ma cambierà il modo di approcciare ad esse. Proprio per spiegare questi cambiamenti,, HR Manager a Microsoft Italia, ha usato l’approccio della spiegazione facile e immediata, come quella che si userebbe con un bimbo. Nello specifico è proprio la sua, di bimba, ad aver innescato l’idea del libro Ildela mia(Licosia edizioni). Ne parliamo con l’autore.Da dove parte l’idea di questo libro? «Parte in maniera casuale. Ho l’abitudine di prendere appunti costantemente, incluse delle conversazioni che facevo con i miei figli. ...