Pil negativo | Italia in recessione | Pd vs M5s Ultime notizie | allarme imprese

ITALIA IN RECESSIONE - Pil NEGATIVO/ Conte anticipa i dati Istat : Pd - "problemi nati con questo Governo" : Pil, ITALIA in RECESSIONE : Conte anticipa dati Istat , ministro Tria "Non drammatizziamo, importante rilanciare l'economia". Pd 'problemi con questo Governo'

Conte anticipa l'Istat : mi aspetto Pil negativo nel IV trimestre : Milano, 30 gen., askanews, - 'Probabilmente domani mi aspetto una ulteriore contrazione del Pil, lo do per scontato, ma il quarto trimestre è il passato, guardiamo al futuro'. Lo ha detto il ...

Italia - Pimco vede Pil piatto o negativo nel 2019 : Il PIL dell' Italia potrebbe registrare una crescita zero o addirittura negativa nel 2019 . Lo ha detto Pimco , società di gestione del risparmio leader nell'obbligazionario, in un aggiornamento sulla ...

Ennio Doris : 'Il governo spaventa i consumatori - Pil negativo anche nel 2019' : Ennio Doris nelle b anche ci sta da 50 anni. E sa che in economia e finanza non solo di numeri si parla. Così, nell'intervista al quotidiano Il Giornale , fornisce una interpretazione interessante del dato sulla crescita negativa del Pil nel terzo trimestre ...

Passo indietro per l'economia : il Pil del terzo trimestre è negativo - -0 - 1%. Risale la disoccupazione : Frena l'economia italiana come non accadeva dal 2014. Contrazione della domanda interna e calo dei consumi. Notizie non positive anche sul fronte lavoro. Sale la disoccupazione: 10,6% per quella generale, 32,...