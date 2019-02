Pil | manutenzione e infrastrutture per ripartire Investire su ricerca e sviluppo vale di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019)tutto inper far aumentare la produttività dell’economia e aumentare stabilmente i tassi di crescita? Può funzionare e l’impatto è forte, ma per vedere appieno gli effetti ci vogliono 15 anni. Sono le conclusioni a cui arriva uno studio approfondito dell’istituto di ricerche Bruegel datato 2016. Un’analisi che torna utile in una fase di crescita stagnante e in cui molti osservatori sostengono che le risorse destinate dalla legge di Bilancio a reddito di cittadinanza e quota 100 avrebbero effetti molto maggiori se dirottate sugli investimenti e in particolare su quelli in r&s, rispetto ai quali l’Italia è fanalino di coda tra i Paesi sviluppati. Secondo il working paper del Bruegel, a livello europeo un investimento aggiuntivo di 8 miliardi infarebbe crescere il pil di 75 miliardi in più dopo 15 anni e di 86 ...