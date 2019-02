PIL Italia | Confindustria | ' e nel 2019 andrà anche peggio'

PIL - Conte : 'Il 2019 sarà bellissimo - per l'Italia ripresa incredibile' : "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. l'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c'è tanta ...

L’Istat : il PIL a -0 - 2% - l’Italia è in recessione. Imprese in allarme : “Il 2019 a crescita zero” : Il Pil del quarto trimestre del 2018 è calato dello 0,2%, anziché dello 0,1% previsto, e l’Italia quindi con due trimestri negativi consecutivi è ufficialmente in recessione tecnica. Ma quel che è peggio è che per l’anno in corso la variazione acquisita è pari a -0,2%. Tant’è che diversi centri di ricerca, da Oxford Economics a Intesa Sanpaolo, pre...

Italia in recessione - PIL -0 - 2%?. Palazzo Chigi : «Niente manovra bis». Di Maio accusa il Pd : Un «netto peggioramento» dell'industria e del settore agricolo, un «andamento stagnante» del terziario: è la fotografia di un Paese che, dopo cinque anni, frena e...

Scende il PIL in Italia - Paese in recessione : La notizia è di quelle che non passano inosservate: l'Italia è in recessione. La conferma è autorevole e arriva dall'Istat, che in una stima preliminare ha certificato una riduzione dello 0,2 % nel Pil del quarto trimestre. Si tratta di un trend negativo che prosegue quello del terzo trimestre, ed è considerato il calo peggiore degli ultimi cinque anni. L’ultima recessione Italiana risale al primo trimestre del 2013, da allora l’andamento del ...

L'Italia è in recessione tecnica : PIL -0 - 2% nel quarto trimestre : Ieri, il premier Giuseppe Conte aveva preannunciato "un'ulteriore contrazione del Pil". E oggi, inevitabilmente, è arrivata la certificazione Istat: in base agli ultimi dati, l'economia italiana, ha registrato nell'ultimo trimestre una contrazione pari allo 0,2% e per questo il Paese si trova in "recessione tecnica". recessione tecnica Nel corso del quarto trimestre del 2018 il Pil italiano è sceso dello 0,2% rispetto al trimestre precedente ed ...

PIL Italia -0 - 2% nel quarto trimestre È recessione tecnica. Borsa giù : gli indici Gli industriali : «Agire». Conte : «Passerà» : Nel quarto trimestre del 2018 la ricchezza prodotta si contrae dello 0,2%, dopo il -0,1% del trimestre precedente. É il dato peggiore da 5 anni

PIL - De Nardis : in ipotesi migliore Italia quest'anno crescerà +0 - 4% : Con dinamiche più contenute l'economia Italiana si dirige verso crescita zero, con possibilità di sconfinamento addirittura in territorio negativo".Spiega De Nardis: "Con la stima flash del PIL del ...