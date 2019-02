Pil | Conte | “Premesse per 2019 bellissimo | ripresa incredibile” Confindustria | “Crescita

Pil - Conte : "Analisi preoccupante - ma non c'e' motivo di perdere la fiducia" : Agenzia Vista, Roma, 01 febbraio 2019 Pil, Conte analisi preoccupante, ma non c'e' motivo di perdere la fiducia Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto agli Stati Generali della ...

Conte ottimista : '2019 eccellente'. Ma per Confindustria Pil poco sopra zero : - Giuseppe Conte non perde lo smalto nemmeno dinanzi ai dati allarmanti dell'Istat che ieri hanno certificato un ulteriore rallentamento dell'economia italiana nel quarto trimestre. "Ci sono tutte le ...

ITALIA IN RECESSIONE - Pil NEGATIVO : CONTE - '2019 SARÀ BELLISSIMO' / Ultime notizie - Confindustria lo gela... : ITALIA in RECESSIONE tecnica, il Pil NEGATIVO spaventa politica e imprese: 'crescita zero nel 2019'. Doppio scontro Pd-M5s e Borghi-Commissione Ue

Le femministe contestano Pillon : spintoni e insulti alla conferenza : Momenti di tensione a Roma durante una convegno con il senatore della Lega Simone Pillon, primo firmatario di un disegno di legge sull'affido condiviso molto contestato da movimenti e associazioni. Un gruppo di femministe del collettivo "Non una di meno" è entrata in sala intonando cori e interrompendo la conferenza. Poi qualche momento di tensione, con spintoni e insulti.La riunione si svolgeva nell'aula consiliare del I Municipio capitolino e ...

Pil - Conte : 'Non c'è motivo di perdere fiducia - 2019 sarà bellissimo' - : Per il premier, che annuncia un "Patto sui cantieri", la manovra realizzata dal governo è espansiva. Dietro la recessione ci sarebbe la "guerra dei dazi". "Mi batterò perché nel Pil ci sia un ...

Allarme Pil - ma Conte non si scoraggia : 'il 2019 sarà un anno bellissimo' : - Giuseppe Conte non perde lo smalto nemmeno dinanzi ai dati allarmanti dell'Istat che ieri hanno certificato un ulteriore rallentamento dell'economia italiana nel quarto trimestre. "Ci sono tutte le ...

Conte : Non solo Pil - serve indicatore dignità sociale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pil : Conte - il 2019 sarà bellissimo : ANSA, - ROMA, 1 FEB - "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei ...

Pil - Conte : 'Il 2019 sarà bellissimo - per l'Italia ripresa incredibile' : "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. l'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c'è tanta ...

Italia in recessione - Pil -0 - 2%. Mai così male da 5 anni. Conte : 'niente allarmi. Di Maio accusa i governi Pd : L'Istat ha certificato un ulteriore rallentamento dell'economia Italiana nel quarto trimestre. E' il secondo calo consecutivo col segno meno. 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è stata la reazione del premier mentre il suo ...

Pil : Zingaretti a Conte - '3 proposte anti-recessione - governo cambi rotta' : Ho più volte indicato una possibile strategia per aumentare la crescita dell'economia migliorandone la sostenibilità ambientale e sociale. È ciò che ho chiamato Economia Giusta".

Momenti di tensione a Roma per il senatore Pillon contestato da attiviste : Roma, 31 gen., askanews, - Momenti di tensione, a Roma, per il senatore leghista Simone Pillon, primo firmatario del disegno di legge sulle 'norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto ...