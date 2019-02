Pil | Cna Veneto | Italia in recessione | ora rischiamo grosso

liberoquotidiano

: Pil, CNA: 'Le imprese temono di vedere vanificati gli sforzi compiuti negli anni della crisi' -… - tusciatimes : Pil, CNA: 'Le imprese temono di vedere vanificati gli sforzi compiuti negli anni della crisi' -… - romeo301981 : RT @cnanazionale: #PIL #recessione: molte delle misure della #LeggediBilancio per rilanciare i consumi entreranno in vigore solo nel corso… - patriziarutigl1 : RT @cnanazionale: #PIL #recessione: molte delle misure della #LeggediBilancio per rilanciare i consumi entreranno in vigore solo nel corso… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - “L’Istat ha detto che siamo in. La nostra economia, influenzata anche dall’andamento contingente sia in Eurozona sia in Cina, si è fermata. Ma se gli altri hanno preso il raffreddore, noi abbiamo un inizio di polmonite e senza una terapia immediata,