Pd | Boldrini | ‘Votare alle primarie? Ci sto pensando’ Vice di Zingaretti | ‘Ricomporre

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Segnali di apertura da sinistra per la partecipazionedel Pd e la parola Ulivo che ritorna, prepotente, perché a pronunciarla è il coordinatore della campagna congressuale di Nicola. Il favorito alla corsa per la segreteria del Partito Democratico flirta con i fuoriusciti e da Carlo Calenda ai renziani è tutto un richiamo all’ordine, perché “ci hanno fatto la guerra” e serve “chiarezza”. Le acque vengono agitate da Laura, che in un’intervista a Il Foglio dice di riflettere sulla possibilità di votaredem e, implicitamente, di schierare la sua associazione, Futura, a sostegno del governatore del Lazio.Il confronto è aperto e nulla è stato deciso, ma i segnali vengono da lontano. A metà gennaio il coordinatore regionale toscano di Futura, Diego Blasi, disse esplicitamente: “Non siamo iscritti al ...