Oroscopo del giorno 3 febbraio | ripresa per i Gemelli | sottotono il Leone

Oroscopo Paolo Fox di domani : previsioni del 2 febbraio : Paolo Fox, Oroscopo segni di Terra: previsioni di domani, 2 febbraio E’ iniziato un nuovo mese e gli astri si preparano a indicare la via giusta da seguire. Paolo Fox con il suo Oroscopo di domani, 2 febbraio, offre a tutti gli appassionati di astrologia le previsioni dello zodiaco per i dodici segni zodiacali, partendo con i segni di Terra. TORO: sono in una delicata fase di recupero, anche se domenica saranno un po’ agitati. ...

Oroscopo del fine settimana - 2 e 3 febbraio : calo fisico per il Sagittario - bene il Toro : Un'altra settimana è giunta al termine e un nuovo mese è appena iniziato, scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questo week end. Ecco qui di seguito l'Oroscopo di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia del fine settimana, sabato 2 e domenica 3 febbraio, segno per segno Ariete: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi un ...

Oroscopo di febbraio per il Toro - ok il settore del lavoro : Gli studiosi dell'Oroscopo prevedono un mese di febbraio molto positivo per le persone nate sotto il segno del Toro (dal 21 aprile al 21 maggio), che del resto hanno davanti a sé un 2019 davvero favorevole sotto tutti gli aspetti. Il Toro e l'amore a febbraio 2019 La vita di coppia andrà a gonfie vele per il Toro, segno che dà sempre molta importanza all'amore, essendo sotto l'influenza di Venere. La festa di San Valentino sarà una splendida ...

Zodiaco Paolo Fox oggi - 1 febbraio : l’Oroscopo del weekend : Oroscopo oggi e weekend: previsioni di Paolo Fox segno per segno E’ il 1 febbraio e Paolo Fox con il suo oroscopo ha voluto aprire il mese con il quadro astrologico per i dodici segni zodiacali. Oltre alle previsioni di oggi Paolo Fox ha svelato l’oroscopo del weekend. In attesa di scoprirlo ripercorriamo lo Zodiaco di oggi anticipato ieri. I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno un buon recupero mentre il Capricorno non ...

Oroscopo del giorno 1 febbraio : recupero lavorativo e sentimentale per l'Acquario : Un nuovo mese ha inizio anche per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per quanto riguarda la giornata di venerdì 1 febbraio. Le previsioni Ariete: in questa giornata potreste sentirvi stanchi, non è il momento giusto per discutere di questioni sentimentali. Potrebbero infatti nascere delle complicazioni con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi. Toro: con Venere in aspetto positivo ...

L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio : pagelle - Capricorno 'voto dieci' : L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019 previsioni, classifiche e pagelle. Pronti al solito appuntamento con l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco? Sottoposta ad analisi approfondita, come da titolo, la prima settimana completa dell'attuale mese. A dare un po' di ansia come logico che sia, il responso degli astri in merito alle pagelle e alle classifiche riguardanti i sei segni sotto analisi in questo contesto. ...

L'Oroscopo e gli astri del 2 febbraio : Capricorno responsabile - Ariete inaffidabile : La Luna piena è in Capricorno e spinge tutti i segni zodiacali a pensare, valutando la sfera sentimentale e quella lavorativa con maggior impegno, guidati dai riflessi lunari. E' un astro speciale, che punta sulle sensazioni e propone nuovi cambiamenti nelL'oroscopo giornaliero di sabato 2 febbraio. Analizziamo le seguenti previsioni astrologiche. Affari e sensazioni amorose nelL'oroscopo di sabato Ariete: il coraggio di certo non vi manca con ...

Oroscopo del giorno 2 febbraio : Capricorno favorito - problemi a Pesci e Sagittario : L'Oroscopo del giorno 2 febbraio è pronto a svelare la nuova classifica stelline e le previsioni zodiacali di sabato interessanti i sei simboli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, attenzione puntata verso i soli simboli relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dunque, senza perdere tempo, iniziamo immediatamente a fare una prima analisi allo scopo di mettere in chiaro il grado di positività ...

L'Oroscopo del weekend - 2-3 febbraio : noia per Gemelli e Bilancia - Toro soddisfatto : Secondo quanto previsto dalL'oroscopo, sabato 2 e domenica 3 febbraio, gli astri riserveranno situazioni diverse per ogni singolo segno zodiacale. Le previsioni Ariete: il fine settimana si rivelerà perfetto per trascorrere del tempo con la persona amata, con la quale potrete vivere alcune ore spensierate, lasciandovi alle spalle i problemi di sempre. Per l'Ariete sarà quindi un weekend rigenerante e soddisfacente. Toro: potreste approfittare ...

Oroscopo di Branko : previsioni del primo weekend di febbraio 2019 : Branko, Oroscopo fine settimana: previsioni zodiacali di sabato 2 e domenica 3 febbraio Manca ormai poco all’inizio del nuovo mese, perciò sveliamo alcune indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko del primo fine settimana di febbraio, con informazioni tratte dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, che il re delle stelle ha pubblicato qualche tempo fa. Nel libro sono presenti ovviamente le ...

Oroscopo cinese : il 5 febbraio inizia l'anno del maiale - un segno affettuoso e altruista : Il Capodanno cinese celebra l'inizio dell'anno il 5 febbraio, almeno secondo il calendario cinese che si ispira ai cicli lunari. Questa festa dà il via all'anno del maiale, ultimo segno zodiacale dell'Oroscopo cinese. A differenza dei nostri segni zodiacali mensili, i cinesi assegnano ogni anno a un determinato animale, il cui carattere viene influenzato dagli elementi acqua, fuoco, legno, terra e metallo. Analizziamo le previsioni astrologiche ...

Oroscopo di domani 1 febbraio : primo venerdì del mese 'col botto' per gemellini e cancrini : L'Oroscopo di domani 1 febbraio 2019 annuncia con piacere il transito della Luna nel settore astrale del Capricorno proprio in coincidenza con il primo giorno del mese. Ansiosi di scoprire cosa potrebbe regalare di nuovo in amore e nel lavoro questo venerdì? Prima di dare conto sulle effettive influenze generate dallo spostamento della "musa dei poeti", è quasi d'obbligo mettere in chiaro quanto segue: quest'oggi l'Astrologia, la classifica ...

Oroscopo dello Scorpione per il mese di febbraio : soluzioni in amore : Il secondo mese dell'anno è ormai giunto. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione per quel che riguarda febbraio. Di seguito, consigli per affrontare nel modo migliore il nuovo mese dell'anno. I nati Scorpione nel mese di gennaio hanno affrontato un buon recupero soprattutto a livello salutare. Giornate interessanti sono state quelle della seconda settimana del ...