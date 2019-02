Oroscopo Acquario | febbraio | mese di forza ed energia

Oroscopo del giorno 1 febbraio : recupero lavorativo e sentimentale per l'Acquario : Un nuovo mese ha inizio anche per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per quanto riguarda la giornata di venerdì 1 febbraio. Le previsioni Ariete: in questa giornata potreste sentirvi stanchi, non è il momento giusto per discutere di questioni sentimentali. Potrebbero infatti nascere delle complicazioni con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi. Toro: con Venere in aspetto positivo ...

Oroscopo Acquario - febbraio : belle stelle per l'amore : Un nuovo mese è giunto per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario. Scopriamo le previsioni di febbraio 2019 con lavoro, amore e salute per quanto riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 28 febbraio. Quello di gennaio è stato un mese di recupero per quanto riguarda la salute e la forma fisica. Dopo una conclusione di anno sottotono, avete vissuto un momento di ripresa anche a livello amoroso e sentimentale. In particolare in amore, è ...

Oroscopo del mese di febbraio : malinconia per Capricorno - nuove conoscenze per Acquario : L'Oroscopo è spesso utilizzato dalle persone per svagarsi e conoscere cosa le stelle prevedono nel futuro imminente. E' già trascorso il mese di gennaio e ci addentriamo sempre di più nel cuore del 2019. Le aspettative nei confronti di questo mese sono moltissime, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Tuttavia, come spesso accade, anche febbraio non sarà rose e fiori per tutti i segni, ma alcuni di essi vivranno degli alti e bassi. ...

Oroscopo di febbraio per i segni d'aria : fortuna per l'Acquario : Si comincia ogni nuovo mese con tante speranze di vivere un periodo felice e di godere di buona salute, ma come sempre bisogna fare i conti con le influenze degli astri e tanti altri fattori che possono disturbare la nostra serenità. In Astrologia i segni d'aria corrispondono al trigono formato da Gemelli, Bilancia ed Acquario. Vediamo di seguito come potrebbe essere per loro tre il mese di febbraio. Gemelli, febbraio non sarà un mese facile Per ...

Oroscopo weekend dall'1 al 3 febbraio : Cancro a riposo - Acquario positivo - Vergine tesa : Il primo weekend del mese sarà positivo per quasi tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni degli astri da venerdì 1 febbraio a domenica 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: il fine settimana dell'Ariete sarà all'insegna del divertimento. Sarete aperti e socievoli, ma attenzione a lasciarsi andare a confessioni troppo intime con chi conoscete da poco. Avete deciso di prendervi una pausa dal lavoro e dedicarvi esclusivamente al vostro ...

L'Oroscopo del 31 gennaio con frase del giorno : amore per Acquario - Capricorno introverso : L'oroscopo analizza il destino di ciascun segno zodiacale con precisione, puntando sui sentimenti e sulle buone opportunità. Come andrà la giornata nelle previsioni astrologiche di giovedì 31 gennaio? Un altro mese sta per concludersi e febbraio si affaccia all'orizzonte, promettendo fortuna e fiducia nei sentimenti. Analizziamo L'oroscopo di giovedì, dedicando a tutti i segni dello Zodiaco una splendida frase del giorno. L'oroscopo del giorno e ...

Oroscopo febbraio : mese di riscossa per Cancro - Bilancia e Leone - Acquario in crisi : Cosa porterà di interessante il nuovo mese? A dare una risposta, sperando possa essere quanto più esatta possibile, l'Oroscopo di febbraio. Ad essere sottoposti alla valutazione approfondita da parte dell'Astrologia, tutti i dodici segni dello zodiaco. Ad avere un pronostico ottimale, volendo in questo caso fare una prima valutazione generale, saranno soprattutto quelli del Cancro, del Leone e della Bilancia. Questi tre simboli astrali avranno ...

Astri e Oroscopo - lavoro e passione 30 gennaio : anima gemella per l'Acquario - Toro nervoso : Il weekend è passato, pian pianino ci si tuffa nella routine giornaliera e ci si rimette in riga, tenendo fede agli impegni della giornata. E' giunto il momento di aprirci ad una nuova settimana, contando sulle previsioni astrologiche dedicate al lavoro e alle passioni amorose. Come se la caveranno i segni dello Zodiaco nella giornata di mercoledì 30 gennaio? Ci saranno guadagni in vista nella sfera professionale? E l'amore? Lo scopriremo ...

Oroscopo del giorno 30 gennaio : belle notizie per l'Acquario - Pesci ad un bivio : L'Oroscopo del giorno 30 gennaio 2019 considera positiva la giornata sotto esame sia in amore che nel lavoro, ma solo per pochi. Ansiosi di scoprire come sarà il prossimo martedì riguardo al segno? Quest'oggi in risalto la classifica stelline e le previsioni zodiacali per i segni appartenenti alla seconda sestina, ovvero da Bilancia fino a Pesci. Bene, partiamo subito in pompa magna svelando il simbolo astrale al "top" per questo mercoledì di ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Acquario Luna dissonante - tutti gli altri segni? - Previsioni di oggi 28 gennaio - : Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 gennaio 2019: Acquario situazione interessante, Pesci stelle importanti e momento di grande crescita, tutti gli altri segni?

L'Oroscopo dell'amore dei single - 29 gennaio : Acquario innamorato - Scorpione lunatico : I pianeti nella giornata del 29 gennaio si servono delL'oroscopo per lanciare nuovi stimoli, favorendo opportunità per i cuori solitari. Gli astri si spostano inesorabili e segnano il destino dei single, riscaldando i loro cuori e dettando legge sulle opportunità amorose. E' un nuovo cielo che prevede Venere stabile in Sagittario ma la Luna in Scorpione, transiti dediti a coltivare i sentimenti e le emozioni vissute sulla terra. Cosa ci svelano ...