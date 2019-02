Oro | impatto sui prezzi da occupati e produzione USA Cosa farà la Fed?

INGV - 14 videoclip per raccontare i vulcani e il lOro impatto su territorio : Realizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia una collana di videoclip doppiati in italiano dall’attore Leo Gullotta per sensibilizzare gli abitanti di zone esposte maggiormente a rischio vulcanico. Presentati ieri mattina al Liceo Classico “Ennio Quirino Visconti” di Roma, i video sono stati girati nell’ambito del progetto internazionale VolFilm, finanziato dalla Banca Mondiale e patrocinato dall’Associazione Internazionale di ...