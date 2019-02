Orlando iscrive 4 migranti ad anagrafe

: Palermo, Leoluca Orlando iscrive all’anagrafe quattro stranieri: “Obbligo del sindaco è rispettare la Costituzione” - fattoquotidiano : Palermo, Leoluca Orlando iscrive all’anagrafe quattro stranieri: “Obbligo del sindaco è rispettare la Costituzione” - SkyTG24 : Sicurezza, Orlando iscrive quattro migranti all'anagrafe - RaiNews : #Orlando iscrive 4 #migranti all'Anagrafe di Palermo ? -

Il sindaco di Palermo, Leoluca, ha firmato l'iscrizione all'di 4 stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo, nonostante il decreto Sicurezza lo vieti. Il sindaco ha deciso di agire direttamente come "ufficiale di governo e ufficiale d'", appellandosi "alla vigente normativa costituzionale italiana per evitare il rischio di violazione dei diritti umani e violazione della legge umanitaria internazionale". Sono 200 le pratiche in attesa.(Di sabato 2 febbraio 2019)