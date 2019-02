Occupazione | mercato del lavoro ha raggiunto l' apice | KOF

Brexit - con il no deal a rischio mercato dell’auto e Occupazione. Ecco i numeri : Oltre a quelle britanniche e alle compagnie con dislocamenti in UK, il travagliato percorso verso la Brexit sta facendo tremare l’industria europea dell’auto: più o meno tutti i costruttori, a seconda delle loro quote di esportazione in Gran Bretagna, potrebbero subire delle ingenti perdite economiche. Euler-Hermes – compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz – ha stilato una classifica che tiene conto dei cali delle esportazioni ...