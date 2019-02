Nintendo annuncia Dr Mario World in arrivo questa estate per Android

Gameloft annuncia Modern Combat 5 : Blackout per Nintendo Switch : Se giocate su smartphone e tablet Android e iOS allora sicuramente conoscerete la serie Modern Combat di Gameloft. In data odierna la nota azienda specializzata nello sviluppo di giochi Mobile ha annunciato l’arrivo di Modern Combat 5: Blackout su Nintendo Switch in digitale tramite eShop al costo di 19,99€. Modern Combat arriva su Nintendo Switch con Blackout Caratteristiche principali del gioco SCEGLI LA CLASSE CHE PREFERISCI: ...

Nintendo annuncia Dr. Mario World per iOS e Android : Il nuovo presidente di Nintendo più volte ha dichiarato di essere interessato ed intenzionato ad investire tempo e risorse, nello sviluppo di giochi Nintendo per le piattaforme Mobile quali Android e iOS. Dopo il lancio di Super Mario Run e Animal Crossing, molti aspettavano con ansia Mario Kart Tour previsto inizialmente per Marzo ma recentemente rinviato all’estate 2019. In data odierna Nintendo annuncia lo sviluppo di Dr. ...

Assassin's Creed 3 e Liberation per Nintendo Switch stanno per essere annunciati? : Sembrerebbe che gli Assassini di Ubisoft stiano per debuttare ufficialmente su Nintendo Switch, se escludiamo la versione cloud di Odyssey uscita per il solo mercato giapponese. Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, infatti, un paio di rivenditori cechi hanno pubblicato nei loro listini una versione di Assassin's Creed 3 per Nintendo Switch, con tanto di papabile copertina.Ecco giungere quindi una nuova segnalazione, sulla scia della ...

Nintendo annuncia i nuovi Indie in arrivo su Switch : Il 2019 porta tante novità e, attraverso un nuovo Indie Highlights, Nintendo of Europe ha presentato una selezione di emozionanti giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nel corso dell’anno. I nuovi Indie in arrivo su Nintendo Switch La presentazione include anche un primo sguardo a SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, un gioco di ruolo di carte, meravigliosamente disegnate a mano, di Image & Form Games, i creatori di ...

Tangledeep : il dungeon crawler dallo stile retro è stato annunciato per Nintendo Switch : Tangledeep di Impact Gameworks è stato annunciato per Nintendo Switch, riporta Gamingbolt. Presentandosi come un dungeon crawler ispirato ai classici giochi di ruolo dell'era dei 16 bit, Tangledeep offre numerosi personaggi tra cui scegliere, 12 lavori da padroneggiare, oltre 100 abilità e moltissimi oggetti da scoprire. Caratterizzato da un mix di gioco generato proceduralmente e realizzato a mano, il combattimento di Tangledeep è tattico e a ...

Annunciato Power Rangers : Battle for the Grid - un picchiaduro cross-platform in arrivo per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Come segnala Venturebeat, Power Rangers: Battle for the Grid è un nuovo gioco di combattimento cross-platform che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nell'aprile 2019. La versione PC uscirà nel corso dell'anno.I giocatori saranno in grado di combattersi vestendo i panni dei personaggi Power Rangers, anche se i loro amici sono in possesso di piattaforme diverse. Questo per soddisfare le richieste degli utenti che ...

Annunciato Power Rangers : Battle for the Grid - un picchiaduro cross-platform in arrivo per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch nel mese di aprile : Come segnala Venturebeat, Power Rangers: Battle for the Grid è un nuovo gioco di combattimento cross-platform che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nell'aprile 2019. La versione PC uscirà nel corso dell'anno.I giocatori saranno in grado di combattersi vestendo i panni dei personaggi Power Rangers, anche se i loro amici sono in possesso di piattaforme diverse. Questo per soddisfare le richieste degli utenti che ...

Nintendo annuncia a sorpresa le date di uscita di Yoshi's Crafted World e Kirby e la nuova stoffa dell'eroe : Chi si aspettava un nuovo Nintendo Direct prima dell'annuncio della data di uscita di nuove esclusive targate Nintendo dovrà ricredersi. La grande N ha un po' spiazzato tutti rivelando senza troppo preavviso ben due date di uscita semplicemente attraverso i propri social.Come riportato da Eurogamer.net, sia i possessori di Switch che quelli di 3DS possono gioire e segnare il mese di marzo sul calendario. Sia Yoshi's Crafted World che Kirby e la ...

Annunciata Steins;Gate : Divergencies Assort - una collezione per Nintendo Switch che include tre capitoli della serie : Anticipata da alcuni retailer che l'avevano messa a listino prima dell'annuncio ufficiale, la collezione Steins;Gate: Divergencies Assort è stata confermata nel pomeriggio di oggi dalla stessa 5pb., che ne ha svelato i dettagli.Come riporta Gematsu, Steins;Gate: Divergencies Assort è una collezione che include tre capitoli della saga Steins;Gate, Steins;Gate 0, Steins;Gate: Darling of Loving Vows e Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram. Uscirà ...

Rad Rodgers Radical Edition annunciato per Nintendo Switch : THQ Nordic ha annunciato l’arrivo su Nintendo Switch di Rad Rodgers Radical Edition. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo anno in concomitanza con il rilascio di un aggiornamento gratuito per le versioni attualmente disponibili, ossia Playstation 4, Xbox One e PC. Rad Rodgers arriva su Switch in versione Radical Trama ufficiale Rad è un ragazzo vivace ma turbolento, che forse usa un po’ ...

Annunciate le offerte di Natale del Nintendo eShop : Mentre poco fa vi abbiamo riportato le offerte natalizie di PlayStation Store, ora arriva il turno di Nintendo, che ha da poco svelato le promozioni per il periodo delle festivitàVisitando l'eShop della grande N, potete vedere numerose occasioni per apprezzati giochi in versione Switch, 3DS e Wii U. Ad esempio, potete fare vostri Monster Hunter Generations Ultimate e Street Fighter 30th Anniversary Collection per Switch rispettivamente per 41,99 ...

Nintendo e Intelligent Systems annunciano Fire Emblem Expo per maggio 2019 : Se siete degli appassionati della celebre daga di Intelligent Systems, dovete sapere che il prossimo 4 maggio 2019 si terrà il Fire Emblem Expo, riporta Nintendolife.Come possiamo vedere si tratterà di un evento interamente dedicato alla saga di Fire Emblem i cui capitoli sono stati tutti pubblicati sulle console Nintendo.L'annuncio arriva infatti dalla stessa Nintendo in collaborazione con Intelligent Systems, ma per il momento le notizie certe ...