Netflix | le novità di febbraio nel catalogo italiano

Tutte le novità in arrivo a febbraio su Netflix : Nightflyers - prima stagione dal 1° febbraio su Netflix Russian Doll - prima stagione dal 1° febbraio su Netflix Dirty John - prima stagione dal 14 febbraio su Netflix The Umbrella Academy - prima stagione dal 15 febbraio Suburra - seconda stagione dal 22 febbraio su Netflix Chef's Table - sesta stagione dal 22 febbraio su Netflix Velvet Buzzsaw - dal 1° febbraio su Netflix High Flying Bird - dall'8 febbraio su Netflix Non è romantico? - dal 28 febbraio ...

Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sbarcano su Netflix in Virgin River : le novità sulle star di The Walking Dead e The Originals : Buone notizie per i fan di The Walking Dead e The Originals visto che Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sono già pronti a buttarsi in una nuova avventura targata Netflix, Virgin River. La protagonista sarà proprio la nostra Jessie che nella serie sarà chiamata a vestire i panni di Melinda Monroe pronta a lasciarsi tutto alle spalle e la sua Los Angeles per iniziare una nuova vita come infermiera professionista nella remota California ...