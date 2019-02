Negozi chiusi domenica | c' è accordo | ecco i nuovi orari e chi riguarderanno

Negozi chiusi la domenica - arriva l'accordo : ecco i nuovi orari e chi riguarderanno : La questione sulla chiusura domenicale dei Negozi è legge. Movimento 5 Stelle e Lega hanno raggiunto l'intesa che ha permesso di portare in Commissione la proposta di legge sulle chiusure...

Negozi chiusi la domenica : se ne riparla fra deroghe e mal di pancia : Per ora è solo una proposta di legge, frutto dell'intesa fra M5s e Lega. Federdistribuzione: l'eventuale chiusura aggraverebbe il quadro economico

Omicidio Vannini : oggi Negozi chiusi 15 minuti a Bracciano - Ladispoli e Cerveteri : Commercianti di Bracciano in serrata oggi dalle 18 alle 18.15 per esprimere solidarietà alla famiglia di Marco Vannini dopo la sentenza che ha ridotto a 5 anni la pena nei confronti di Antonio Ciontoli, il suocero del ragazzo ferito a morte nel villino della fidanzata il 17 maggio 2015. Vannini: solidarietà doverosa “Non si può fare finta di niente” dicono i commercianti e la solidarietà ai Vannini è considerato un gesto doveroso nei confronti ...

Negozi chiusi la domenica 2019 : regole e orari festivi-feriali : Negozi chiusi la domenica 2019: regole e orari festivi-feriali orario apertura Negozi la domenica Dopo un lungo confronto tra Movimento 5 Stelle e Lega sembra essere stato trovato l’accordo sui Negozi chiusi la domenica. Il testo, presentato come proposta di legge, è stato depositato dal relatore Andrea Dara (Lega) in Commissione Attività Produttive alla Camera. Un primo step che avverrà lunedì 4 febbraio, con l’esame del testo in ...

Negozi chiusi una domenica su due - in arrivo la legge : Le due componenti del governo, Lega e Movimento 5 Stelle, hanno trovato la quadra sulla questione delle chiusure domenicali dei Negozi. Il testo predisposto come proposta di legge è arrivato sul tavolo della commissione Attività produttive della Camera per il primo esame. Prevede che le aperture domenicali siano 26, metà rispetto alle 52 domeniche dell'anno. Gli esercizi rimarranno chiusi anche nelle 12 festività ...

Sea Watch 3 - migrante si getta in mare per raggiungere Malta/ Porti chiusi Ue : Ong - "penosi Negoziati" : Sea Watch 3, migrante si getta nel mare gelido per raggiungere Malta: salvato da Ong, è caos a bordo. Porti chiusi in Ue, Giorgia Linardi 'penosinegoziati'

Parigi - i gilet gialli a Montmartre. Negozi chiusi : PERCEZIONE E REALTÀ 19 dicembre 2018 gilet gialli, i numeri dell'economia raccontano un'altra Francia Decima vittima Un automobilista è rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato ...