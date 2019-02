NBA | All-Star Game 2019 | i nomi delle 14 riserve | le foto

NBA – Anthony Davis - i Lakers intavolano l’offerta : la palla ora passa ai Pelicans : I Lakers vogliono Anthony Davis, presentate 5 possibili opzioni ai Pelicans per portare a Los Angeles il centro statunitense Anthony Davis è ufficialmente un obiettivo di mercato dei Lakers. La franchigia californiana, secondo il Los Angeles Times, ha intavolato l’offerta per il centro dei Pelicans, prospettando 5 possibili opzioni alla squadra di New Orleans. Magic Johnson e Dell Demps, grazie ad una serie di telefonate, si sono ...

NBA - Porzingis a Dallas con Doncic - New York riparte da Smith : E' successo tutto molto in fretta, ma è successo. Kristaps Porzingis in mattinata ha detto a New York di essere estremamente preoccupato per il futuro della franchigia e poche ore dopo è diventato un ...

Mercato NBA : Kristaps Porzingis saluta i Knicks e passa ai Dallas Mavericks : Una notizia inattesa scuote il Mercato NBA. I Dallas Mavericks e i New York Knicks hanno trovato l'accordo per uno scambio che coinvolge sette giocatori e probabilmente una scelta al Draft, il cui ...

NBA All-Star Weekend - i roster del Rising Stars : c'è Luka Doncic : Per il quinto anno consecutivo si affronteranno squadre di giocatori al primo o al secondo anno degli Stati Uniti contro quelli provenienti dal Resto del Mondo. Ecco i roster delle due squadre che si ...

NBA risultati : Thunder alla 6ª di fila - i Pelicans 'esorcizzano' Harden : Inarrestabili Thunder: il sesto successo consecutivo arriva grazie ai 37 punti di Paul George, che costringe i combattivi Magic a inchinarsi. I Pelicans, dopo lo shock per la richiesta di Anthony ...

NBA Rising Stars Challenge – Ball e Tatum sfidano Doncic e Simmons : ecco i roster di Team USA e Team World [FOTO] : L’NBA ha reso noti i roster di Team USA e Team World per la Rising Stars Challenge, la partita che mette di fronte i migliori talenti al primo e al secondo anno nella lega Dopo aver svelato i titolari dell’All-Star Game 2019, l’NBA ha reso noti i convocati nei roster per la Rising Stars Challenge, la sfida che metterà di fronte i migliori giovani al primo e al secondo anno di NBA. Anche per quest’anno si è scelto il ...

NBA - Houston-New Orleans 116-121 : i Pelicans passano coi Rockets anche senza Davis - Harden da 37 allunga la striscia : Houston Rockets-New Orleans Pelicans 116-121 Se c'è una squadra distratta da tutte le voci di mercato che riguardano Anthony Davis, di sicuro non sono sembrati i New Orleans Pelicans. Anzi, i ragazzi ...

All-Star Game NBA 2019 – Ben Simmons si candida per lo Slam Dunk Contest - poi si ritira : “stavo scherzando!” : Ben Simmons prima lancia la sua candidatura per l’All-Star Game NBA 2019, poi si tira indietro: il cestista dei Sixers bolla la vicenda come ‘uno scherzo’ Lo Slam Dunk Contest guadagna un grande protagonista e poi perde dopo qualche minuto. Ben Simmons, ai microfoni di Keith Pompey del Philly Inquirer aveva annunciato la sua candidatura per la celebra Gara delle Schiacciate dell’All-Star Weekend. Dopo pochi minuti ...

NBA – Lakers - coach Walton ai saluti? L’entourage di LeBron James preferirebbe un cambio di allenatore : L’entourage di LeBron James avrebbe espresso la richiesta di un cambio sulla panchina dei Lakers: se non supportato dai risultati, coach Walton potrebbe essere al passo d’addio La stagione dei Los Angeles Lakers vive di alti e bassi. Dopo un inizio complicato, LeBron ha preso in mano la squadra, portandola nelle zone nobili della Conference, a dopo l’infortunio del numero 23 la squadra ha dimostrato una grave mancanza di ...

NBA – Orgoglio Pelicans - sotto accusa le dichiarazioni di Rich Paul : “la trade per Anthony Davis si farà alle nostre condizioni” : I New Orleans Pelicans hanno chiesto all’NBA di rendere più ferree le proprie regole anti-tampering: la lega investigherà sulle dichiarazioni di Rich Paul sulla cessione di Anthony Davis Nelle ultime ore, Rich Paul, agente di Anthony Davis, ha dato un netto scossone alla tranquillità della lega annunciando la Richiesta di cessione del proprio assistito. Notizia che non ha certamente fatto piacere ai Pelicans, costretti a dover ...

NBA - 11 di fila per i Golden State Warriors. Altro ko senza Danilo Gallinari per i Clippers : LOS ANGELES, USA, - Ai Clippers serve Danilo Gallinari , senza l'azzurro la squadra di coach Rivers fatica a trovare la vittoria. Al contrario, i Golden State Warriors non sembrano più volersi fermare.

NBA – Lakers - LeBron James pronto al rientro : primi allenamenti full-contact per il ‘Re’ : LeBron James pronto al rientro in campo nei prossimi giorni: il ‘Re’ ha partecipato ai primi allenamenti con contatto, segno di una ritrovata sicurezza fisica Pur non essendo sceso in campo, in via precauzionale, nella sfida contro i Phoenix Suns, LeBron James sta facendo grandi passi in avanti verso il suo rientro sul parquet. Assente dalla sera di Natale, a causa di un problema all’inguine, LeBron ha saltato ben 15 partite, lasciando nei ...

NBA : Luka Doncic fa meglio di LeBron - ma a vincere a Dallas sono i Raptors : Dallas Mavericks-Toronto Raptors 120-123 I campioni come Luka Doncic riescono a volte a far passare il risultato in secondo piano, a ribaltare il senso di un titolo e di un racconto perché vanno ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 Gennaio) : OKC batte Milwaukee - vince Belinelli - un super Doncic non basta a Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli ed i suoi San Antonio Spurs hanno superato in casa gli Washington Wizards per 132-119 in un match che ha vissuto di parziali e controparziali per tre quarti, fino al +13 con cui la squadra di coach Popovich è entrata nell’ultimo periodo. Per l’azzurro ci sono 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, uscendo dalla panchina. Il migliore per gli Spurs ...