NBA 2019 | i risultati della notte 1 febbraio | successi pesanti per Bucks e 76ers | i

NBA - All-Star Game 2019 - i nomi delle 14 riserve : le foto : Ecco i nomi delle 14 riserve , sette dalla Eastern e sette dalla Western Conference, che scenderanno sul parquet a Charlotte nella partita delle stelle del prossimo 18 febbraio. Tra una settimana i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 Gennaio) : Jokic trascina Denver - tutto facile per Boston e Portland : Sono otto le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano la seconda forza della Western Conference e provano a mantenere la scia degli Warriors. Denver questa volta vince 105-99 sul campo di una New Orleans sempre senza Anthony Davis. Nuggets che hanno fatto loro la partita nel terzo quarto (33-19 il parziale) in una serata che ha visto Nikola Jokic firmare una tripla doppia da 20 punti, 13 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

La settimana NBA del 28-01-2019 : Si è da poco conclusa la settimana numero 15 della regular season NBA, che ci ha portato sostanziose modifiche alle classifiche, mentre ci avviciniamo sempre di più all’ALL STAR GAME. Tornano infatti a regnare i Golden State Warriors, mentre i Cleveland Cavaliers raggiungono la decima vittoria stagionale e Milwaukee perde contro i Thunder in un match spettacolare.Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 111-130Pessima partita ...

All-Star Game NBA 2019 – Ben Simmons si candida per lo Slam Dunk Contest - poi si ritira : “stavo scherzando!” : Ben Simmons prima lancia la sua candidatura per l’All-Star Game NBA 2019, poi si tira indietro: il cestista dei Sixers bolla la vicenda come ‘uno scherzo’ Lo Slam Dunk Contest guadagna un grande protagonista e poi perde dopo qualche minuto. Ben Simmons, ai microfoni di Keith Pompey del Philly Inquirer aveva annunciato la sua candidatura per la celebra Gara delle Schiacciate dell’All-Star Weekend. Dopo pochi minuti ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 gennaio) : Warriors a valanga sui Pacers - rispondono presente Nuggets e Celtics : Si sono giocate cinque partite in questa notte NBA, che hanno visto impegnate tre delle franchigie più quotate fino a questo momento, ormai giunte alla soglia dei cinquanta incontri disputati sui complessivi 82. I Golden State Warriors maltrattano, in tutti i sensi, gli Indiana Pacers, sommersi sotto il punteggio di 100-132 maturato in gran parte con i 40 punti messi a segno dagli ospiti nel primo quarto. Curiosamente, nessuno fa registrare ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 Gennaio) : OKC batte Milwaukee - vince Belinelli - un super Doncic non basta a Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli ed i suoi San Antonio Spurs hanno superato in casa gli Washington Wizards per 132-119 in un match che ha vissuto di parziali e controparziali per tre quarti, fino al +13 con cui la squadra di coach Popovich è entrata nell’ultimo periodo. Per l’azzurro ci sono 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, uscendo dalla panchina. Il migliore per gli Spurs ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 gennaio) : Golden State vince a Boston - Denver regola Philadelphia. Successo anche per gli Spurs a New Orlenas : Cinque partite in programma nella notte NBA. Successo esterno per Golden State sul campo di Boston, mentre Denver risponde superando Philadelphia. Vittorie anche per San Antonio, Portland e Memphis, rispettivamente contro New Orleans, Atlanta e Indiana. Prezioso Successo esterno in casa dei Boston Celtics per i Golden State Warriors, che hanno la meglio con il punteggio di 111-115. Sfida molto equilibrata, con sorpassi e controsorpassi tra le ...

All-Star Game NBA 2019 – Ecco le nuove maglie : omaggio al passato e ‘nido d’ape’ in onore degli Hornets [GALLERY] : Svelate le maglie per l’All-Star Game NBA 2019: divise bianche e nere con il logo Jordan, design che omaggia l’ASG del 1991 a Charlotte e nido d’ape sui pantaloncini come richiamo agli Hornets Dopo essere venuti a conoscenza dei titolari, sono state svelate anche le maglie che i giocatori indosseranno al prossimo All-Star Game, di scena a Charlotte il 18 febbraio. Il design della divisa richiama quelle utilizzate nel ...

NBA - All-Star Game 2019 : sfida in casa Curry da tre punti - paura per Kemba Walker : Charlotte è come una seconda casa per la famiglia Curry, visto che papà Dell ha giocato lì negli anni in cui Steph e Seth crescevano a pane e canestri. Per quello l'All-Star Game nella città del North ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 gennaio) : Harden trascina Houston - Gallinari a riposo ma i Clippers vincono : Si sono giocate dieci partite nella notte NBA. C’era grande attesa per il confronto tra Houston e Toronto, i Rockets hanno sconfitto i Raptors per 121-119 al termine di una partita vibrante condita dalla solita prestazione mostruosa di James Harden che mette a segno 35 punti (22 partite consecutive con almeno 30 punti, 9/25 dal campo e 15/15 dalla lunetta). Tutto il quintetto dei padroni di casa ha chiuso in doppia cifra (spiccano i 24 di ...

All-Star Game NBA 2019 – Nowitzki invitato alla gara del tiro da 3 punti : forse l’ultima partecipazione della sua carriera : Dirk Nowitzki è stato invitato a partecipare alla gara del tiro da 3 punti dell’All-Star Game NBA 2019, competizione nella quale ha già trionfato nel 2006 Dirk Nowitzki è probabilmente all’ultima stagione della sua carriera. A differenza di quanto fatto vedere lo scorso anno, il centro di Dallas, arrivato a 21 stagioni in maglia Mavericks, non sembra più riuscire a reggere i ritmi forsennati dell’NBA. La carta ...

NBA All Star Game 2019 - svelati i dieci titolari e le maglie : Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la Nba ha comunicato ufficialmente i dieci titolari del prossimo All-Star Game , che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis ...