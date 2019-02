Napoli | morta in ospedale Indagati due medici | non si erano accorti che era incinta

Morta con un mal di pancia a Napoli - due medici indagati e autopsia fissata : Due gli indagati per la morte di Anna. Omicidio colposo è l'accusa contestata ai due medici che hanno visitato e dimesso Anna, prescrivendole semplici antidolorifici, prima che le condizioni della ...

Non ha i soldi per raggiungere la madre morta a Napoli. I Carabinieri gli pagano il biglietto : I militari di Bernalda, in provincia di Matera, hanno compiuto il generoso gesto nei confronti di un ragazzo tunisino disoccupato. Stamattina alle 5.40, il giovane è partita per Napoli per dare l'ultimo saluto alla sua mamma scomparsa.Continua a leggere

Napoli - donna morta al Pellegrini : è giallo sull'ecografia : Di cosa è morta Anna Siena? Poteva salvarsi una donna di 36 anni giunta per due volte al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini? Perché non le sono stati praticati esami diagnostici come l'...

Napoli - incidente mortale per un ragazzo di 20 anni : fatale l'impatto con un mezzo pesante : Un'altra gravissima vicenda, l'ennesima in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo poco più che maggiorenne. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Marano di Napoli, dove un ragazzo appena ventenne, Michele Coppeto, ha perso la vita dopo un incidente stradale che purtroppo per lui si è rivelato fatale. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, il tremendo impatto ...

Morta in ospedale a Napoli - si ipotizza omicidio colposo : La Procura di Napoli indaga per omicidio colposo in relazione alla vicenda della 70enne dello Sri Lanka, Thilakawathie Dissianayake, Morta il 29 dicembre all'ospedale del Mare. E' stato il legale della donna, Hilarry Sedu, a presentare denuncia alla Procura quando la donna era ancora in vita, lamentando una presunta "mancanza di cure"; l'ufficio inquirente ha cosi' aperto un fascicolo per i reati di abbandono di incapace e lesioni, ma la morte ...

La donna invasa dalle formiche al San Giovanni Bosco di Napoli è morta : È morta la 70enne dello Sri Lanka,cThilakawathie Dissianayake, invasa dalle formiche nel novembre scorso mentre era ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale 'San Giovanni Bosco' di Napoli. Dopo la segnalazione, la donna rimase nello stesso reparto. Il suo avvocato Hillary Sedu ha presentato denuncia alla Procura di Napoli."La mancanza di cure - spiega Sedu - ha provocato nella donna piaghe da decubito profondissime che le ...

