Napoli | mercato chiuso | in vista dell' estate si pensa a Fornals e Lozano RUMORS

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - Perinetti : abbiamo parlato per Kouamè a gennaio : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie. Perinetti, dg del Genoa conferma i contatti a gennaio per Kouamè: 'poi però non se n'è fatto nulla'.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie - Perinetti : avevamo sentito il Napoli per Piatek - poi con i rossoneri... : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie. Perinetti , Genoa, conferma i contatti con il Napoli per Piatek, volato poi a MILANo in questa finestra di gennaio.

Calciomercato Napoli : per Bennacer bisognerà aspettare Giugno? : Il Napoli sta trattando in queste ultime ore di mercato il centrocampista dell’Empoli Ismael BennacerCalciomercato / SERIE A – Nonostante manchino soltanto meno di 2 ore alla fine del mercato, il Napoli prova a piazzare un colpo a centrocampo; dopo la partenza di Rog e la permanenza di Allan, De Laurentis prova il colpo dell’ultimo minuto, provando a prendere il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer. L’ex ...

Calciomercato Napoli - offerta all'Empoli per Bennacer : Quello del Napoli è un Calciomercato di prospettiva, proiettato già sulla stagione 2019/2020. Lo conferma anche l'ultimo nome messo nel mirino da Cristiano Giuntoli, che sta lavorando per l'acquisto ...

Coppa Italia – Napoli - retroscena Ancelotti : “ecco perchè ho sostituito Allan a fine primo tempo. Mercato? Dico che…” : Carlo Ancelotti analizza la sconfitta del Napoli nei quarti di Coppa Italia contro il Milan: l’allenatore partenopeo torna anche sul caso Allan, sostituito nell’intervallo fra i due tempi Sono bastate 2 partite in 3 giorni contro il Milan per aprire una piccola spaccatura in casa Napoli. Prima il pareggio in campionato, poi l’eliminazione dai quarti di Coppa Italia, due partite poco brillanti per i partenopei apparsi meno ...

Calciomercato Napoli - ufficiale la cessione di Rog al Siviglia : la nota del club spagnolo : Il centrocampista croato si è trasferito in prestito secco in Spagna, come rivela il comunicato pubblicato oggi dal Siviglia Il Napoli saluta Marko Rog, solo temporaneamente. Il centrocampista croato si trasferisce ufficialmente al Siviglia in prestito secco fino a giugno, per poi far ritorno in Italia al termine della stagione. Una formula pretesa dal club di De Laurentiis, che non ha nessuna intenzione di privarsi del classe ...

Calciomercato Napoli - Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti : Calciomercato Napoli – Di sicuro c’è che Kouame resterà a Genova fino a fine stagione. Il suo futuro però è già scritto, con il Napoli che ha bruciato la concorrenza e ha prenotato l’attaccante del futuro. Sembra tutto scritto per giugno, ma per ora la trattativa ha subito una brusca frenata. Le parole di Perinetti: […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti proviene da Serie A ...

Calciomercato Inter - dalla cessione di Perisic e Candreva alla sfida con il Napoli per De Paul : il punto : La formazione nerazzurra starebbe valutando un possibile scambio Candreva-Carrasco con il Dalian Yifang, fissando anche un appuntamento con l’Udinese per De Paul L’Inter fa sul serio per Ferreira Carrasco, proseguendo il proprio pressing per superare la concorrenza del Milan e portare il belga a Milano. Il club nerazzurro starebbe intavolando con il Dalian Yifang uno scambio con Antonio Candreva, sul piede di partenza dopo le ...

Calciomercato Napoli - Rog ai saluti : andrà via in prestito : Calciomercato Napoli – Sembra essere finita, almeno per questa stagione, l’avventura di Rog in maglia azzurra. Il talento, classe 1995, ha richiesto di andare a giocare altrove, anche per convincere nella prossima stagione Carlo Ancelotti di meritare la maglia del Napoli. Il croato andrà via in prestito. In quell’occasione il centrocampista croato servirà e non […] L'articolo Calciomercato Napoli, Rog ai saluti: andrà via ...

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie : Inglese nel mirino dell'Atalanta - plusvalenza per De Laurentiis? : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Roberto Inglese è nel mirino dell'Atalanta, proposto intanto Allan Saint-Maximin, ma costa molto.