MotoGP | Luca Marini al fratello Valentino Rossi | ' Corri fino a 46 anni'

MotoGP - Luca Marini a Valentino Rossi : “corri fino a 46 anni” : Luca Marini , fratellastro di Valentino Rossi , ha detto la sua in merito al ritiro del Dottore nella speranza che questa data possa ritardare più possibile “Tra pochi giorni Vale compie 40 anni. Io gli dico di arrivare a 46 e poi smettere. Quando si ritirerà Vale non sarà più la stessa cosa“. Lo dice Luca Marini , fratellastro di Valentino Rossi e uomo di punta del team Sky VR46 nella p Rossi ma stagione della Moto2, parlando del ...

MotoGP – Gianluca Vacchi guida una… pecora - Jorge Lorenzo balla : simpatico ‘botta e risposta’ sui social [VIDEO] : Gianluca Vacchi chiama, Jorge Lorenzo risponde: il divertito balletto del maiorchino sui social Jorge Lorenzo sa come divertirsi: il pilota maiorchino, nonostante il problema al polso che lo costringe a saltare i test di Sepang e quelli legati al suo museo, World Champions 99, chiuso ad Andorra a due anni dalla sua apertura, non si mostra affatto preoccupato sui social . Il maiorchino, pilota della Honda, ha infatti risposto simpaticamente ...

MotoGP – Valentino Rossi a cuore aperto - dalla nuova moto ai giovani della VR46 : “per mio fratello Luca ho anche pianto! Pecco e Franco? Una bella bega” : Tutta la sincerità di Valentino Rossi : dalla moto 2019, vista ieri durante un set fotografico col team, ai giovani della VR46 , i racconti del Dottore a Deejay Chiama Italia La stagione 2019 di moto Gp si avvicina sempre più: il 10 marzo ci sarà l’esordio in Qatar, ma i piloti saranno impegnati già nei mesi precedenti con le presentazioni ufficiali dei team e le ultime due sessioni di test invernali. “Ieri è iniziata ...

MotoGP – E’ ufficiale : le strade di Valentino Rossi e Luca Cadalora si separano : Luca Cadalora e Valentino Rossi non saranno più fianco a fianco dalla p Rossi ma stagione di MotoGp : il coach del Dottore ha deciso di fermarsi Sembrava che la decisione sarebbe avvenuta tra qualche giorno, invece è arrivata appena dopo la conclusione della seconda giornata dei test di Jerez de la Frontera la comunicazione ufficiale della rottura del rapporto di collaborazione tra Valentino Rossi e Luca Cadalora . Dopo un lavoro fianco a ...

MotoGP – Valentino Rossi e Luca Cadalora si dicono addio? Nei prossimi giorni la decisione del coach del Dottore : Dai test di Jerez de la Frontera un’importante novità da casa Yamaha: Luca Cadalora e Valentino Rossi potrebbero presto dirsi addio Importanti novità da Jerez de la Frontera, non solo per quanto riguarda aspetti tecnici sulle moto che i piloti della MotoGp stanno provando nell’ultima giornata di test del 2018. E’ da casa Rossi che arriva un clamoroso rumor: sembra che le strade del Dottore e di Luca Cadalora si stiano per ...