MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo | il maiorchino pronto per il recupero | tolti i punti

MotoGp - Crutchlow : «Mesi duri dopo l'infortunio» : ROMA - L'incidente a Phillip Island ha preoccupato Cal Crutchlow come mai era successo. Il pilota britannico ha raccontato a MCN le difficoltà incontrate dopo l'infortunio rimediato durante le prove ...

MotoGp – Infortunio Crutchlow - il racconto shock di Cal : “credevo che non avrei mai più guidato una moto” : Cal Crutchlow pronto a tornare in sella alla sua moto: il britannico non si pone importanti obiettivi dopo un inverno difficile a causa dell’Infortunio alla caviglia procuratosi in Australia La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: i team stanno piano piano svelando le loro moto per il nuoto Motomondiale, tra sorprese, fatiche e recuperi. Se negli ultimi giorni si è tanto parlato di Marquez e Lorenzo, che hanno mostrato al ...

MotoGp – Lorenzo - l’arrivo in Honda e l’infortunio : “io e Marc col muro ai box come con Rossi? No! Vi svelo come mi sono fatto male” : Jorge Lorenzo racconta finalmente come si è infortunato allo scafoide e analizza la sua situazione in Honda E’ un Lorenzo sorridente, quello che si è visto ieri durante la presentazione del team Honda 2019: nonostante il recentissimo infortunio alla scafoide il maiorchino è sereno e soddisfatto per la scelta fatta lo scorso anno di cambiare team e non vede l’ora di recuperare al 100% e tornare in sella alla sua nuova ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - si respira aria di ottimismo : le parole del Dottor Mir sui tempi di recupero - Jorge presto in pista? : Le parole del Dottor Mir dopo l’operazione allo scafoide di Jorge Lorenzo: il medico ottimista per quanto riguarda i tempi di recupero Un inizio d’anno complicato per Jorge Lorenzo: dopo una stagione davvero difficile a causa di un Infortunio prolungato, il maiorchino della Honda deve fare i conti adesso con un altro problema che manda in allarme tutto il suo team a pochi mesi dall’esordio stagionale. Lorenzo è stato ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo - non solo Marquez : quanti messaggi per il pilota Honda : Piovono messaggi per Jorge Lorenzo: quanto affetto per il maiorchino della Honda dopo l’intervento per la frattura dello scafoide Il 2019 è iniziato con una brutta batosta per Jorge Lorenzo e per la Honda: il maiorchino si è procurato un Infortunio al polso, non è ancora chiaro come, ma si pensa mentre si allenava sulla moto da cross, ed è stato costretto a sottoporsi ieri ad un intervento chirurgico. Dopo l’operazione, il ...

MotoGp - serio infortunio per Jorge Lorenzo allo scafoide : lo spagnolo costretto ad operarsi : La Honda ha fatto sapere che il pilota spagnolo si opererà nella giornata di domani per ridurre una frattura allo scafoide della mano sinistra Brutte notizie per Jorge Lorenzo, il pilota della Honda nella giornata di domani dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per ridurre una frattura allo scafoide della mano sinistra. E’ questo il motivo della sua presenza oggi al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo - giallo risolto? Ecco lo ‘strano’ motivo dei controlli in ospedale : Jorge Lorenzo all’ospedale a Peschiera del Garda, possibile infrazione dello scafoide per lo spagnolo: svelato il curioso motivo La notizia di Jorge Lorenzo al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda ha messo in allarme i fan dello spagnolo. Il neo pilota della Honda è stato accompagnato da un uomo e da una donna alla clinica e, stando a quanto dichiarato dal CEO Dorna Ezpeleta, si sarebbe sottoposta a dei controlli ...

MotoGp - nuovo infortunio per Dani Pedrosa : doppia frattura alla clavicola : doppia frattura alla clavicola per l'ex pilota MotoGP Daniel Pedrosa. Il 2019 non inizia nel migliore dei modi per il pilota di Sabadell, che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante utilizzo di cellule staminali che favorirebbero e velocizzerebbero il recupero post-operatorio. Nessuna caduta o incidente Secondo quanto riportato dallo stesso Pedrosa, alla base della frattura non ci sarebbe alcuna caduta o incidente in allenamento. A ...

MotoGp – Dani - che sfortuna! Pedrosa costretto ad operarsi : un brutto infortunio manda ko la clavicola dello spagnolo : La clavicola di Dani Pedrosa non ce la fa più: lo spagnolo costretto ad operarsi, il ritorno in moto come collaudatore della KTM adesso è lontano 2019 amaro per Dani Pedrosa: la sfortuna sembra perseguitare lo spagnolo anche dopo il suo ritiro dalle corse. Il pilota ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp l’anno scorso e, a novembre, ha disputato il suo ultimo Gp della carriera. Pedrosa ha da subito dichiarato di non voler rimanere ...

MotoGp – Infortunio Marquez : Marc ricorre alla cupping therapy [VIDEO] : Marc Marquez ricorre alla cupping therapy nel suo percorso di riabilitazione dopo l’Infortunio e l’operazione alla spalla Continua la fase di riabilitazione di Marc Marquez, dopo il problema alla spalla che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico nei primi giorni di dicembre. Lo spagnolo è motivato e carico al punto giusto per arrivare in condizioni perfette, o quasi, già ai test invernali, ma il suo obiettivo ...

MotoGp – Infortunio Marquez - la spalla ancora incerottata : inizia la fisioterapia per lo spagnolo [VIDEO] : Marquez non demorde: lo spagnolo inizia la fisioterapia e tiene i fan sempre aggiornati sui social Prosegue il recupero di Marc Marquez: dopo l’operazione alla spalla, avvenuta nei primi giorni di dicembre, il campione del mondo in carica di MotoGp sta piano piano iniziando la sua riabilitazione per tornare in perfetta forma in vista della stagione 2019. Lo spagnolo aggiorna periodicamente tutti i suoi fan con foto e video sui social ...

MotoGp – Infortunio Folger - anche Jonas finisce sotto i ferri : “ecco come sto” [FOTO] : Jonas Folger operato: il tedesco della Yamaha aggiorna i fan dopo l’operazione alla clavicola Un fine anno all’insegna di interventi chirurgici per i campioni delle due ruote: Michele Pirro ha aperto le danze ad una serie di operazioni che si sono susseguite una dietro l’altra. Dopo il collaudatore Ducati è stato il turno di Jorge Lorenzo, che ha subito un intervento chirurgico al piede dopo il brutto Infortunio di ...