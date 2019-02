MotoGp Honda | Marquez | «Primo allenamento ok in vista dei test»

MotoGp Honda - Marquez : «Io e Lorenzo costretti a vincere - ma può farlo solo uno» : BARCELLONA - La scuderia Honda ha messo in piedi un 'dream team' per il prossimo campionato della MotoGp, con in sella Marc Marquez e Jorge Lorenzo, l'obiettivo è ovviamente continuare a vincere, ma ...

MotoGp – La convivenza con Iannone e la sfida interna in casa Honda - Aleix Espargaro scoraggia Lorenzo : “impossibile battere Marquez con la stessa moto” : Aleix Espargaro pronto alla stagione 2019 di MotoGp: lo spagnolo dell’Aprilia scoraggia Jorge Lorenzo Aleix Espargaro non si ferma mai: il pilota spagnolo dell’Aprilia si sta preparando alla stagione 2019 di MotoGp con tantissimo sport. Non solo sessioni in palestra per Alex, ma anche tanto sci e molte scampagnate in bicicletta. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha solo la MotoGp nel cuore: “la moto è la mia vita, il mio ...

MotoGp – Jorge Lorenzo innamorato della Honda - il maiorchino si ricrede : “quando ero in Yamaha pensavo di chiudere lì la carriera - ma…” : Jorge Lorenzo orgoglioso di aver scelto la Honda come nuovo team: le parole del maiorchino all’inizio della sua nuova avventura La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: tra poche settimane andranno in scena a Sepang i primi test dell’anno, ai quali non parteciperà però Jorge Lorenzo, a causa dell’infortunio procuratosi la settimana scorsa allo scafoide. AFP/LaPresse Il maiorchino è stato comunque presente, due ...

MotoGp - Honda. Marquez-Lorenzo è la coppia più forte nella storia del motociclismo? : Contare su un palmares di 12 Mondiali è come vedersi assegnato d'ufficio il titolo di coppia più forte nella storia del motociclismo. Ma è realmente così? Sicuramente i numeri dicono tanto, ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Jonathan Rea chiude al comando il Day-2 e sfiora il tempo di Bradl con la Honda MotoGp : Jonathan Rea (Kawasaki) inizia con il piede giusto anche il suo 2019 e conclude al comando la due giorni di Test riservati alla Superbike di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1:39.160 (per fare un esempio a novembre si fermò sull’1:38.713 ma con temperature decisamente migliori per girare) sfiorando addirittura il tempo di Stefan Bradl che ha girato con la Honda pronta per il ...

MotoGp - Bradl sulla Honda HRC nei primi test di Sepang : Sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo nella prima sessione di test della MotoGP che si terrà a Sepang dal 6 all'8 febbraio prossimi. Il pilota tedesco, collaudatore HRC, lavorerà nelle prove ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo sulla Honda : L’intervento allo scafoide del polso sinistro per Jorge Lorenzo non priverà la Honda di avere due moto ufficiali al via dei primi Test stagionali per quanto riguarda la MotoGP, quelli di Sepang, che si svolgeranno in terra malese dal 6 all’8 febbraio. A sostituire il maiorchino ci sarà infatti il tedesco Stefan Bradl. Grandissima opportunità per il teutonico, vincitore del titolo iridato di Moto2 nel 2011, di guidare una moto di ...

MotoGp – Lorenzo - l’arrivo in Honda e l’infortunio : “io e Marc col muro ai box come con Rossi? No! Vi svelo come mi sono fatto male” : Jorge Lorenzo racconta finalmente come si è infortunato allo scafoide e analizza la sua situazione in Honda E’ un Lorenzo sorridente, quello che si è visto ieri durante la presentazione del team Honda 2019: nonostante il recentissimo infortunio alla scafoide il maiorchino è sereno e soddisfatto per la scelta fatta lo scorso anno di cambiare team e non vede l’ora di recuperare al 100% e tornare in sella alla sua nuova ...

MotoGp – Lorenzo pieno di sè - il maiorchino crede molto nelle qualità del Team Honda : l’ironia social di Jorge [FOTO] : Jorge Lorenzo non teme critiche: il post social del maiorchino della Honda è… pieno di sè Si è svolta questa mattina a Madrid la presentazione del Team Repsol Honda 2019 di MotoGp. Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno svelato al mondo intero la loro RC213V che guideranno nel corso della nuova stagione di MotoGp, durante la quale si vivrà sicuramente uno spettacolo puro. I due spagnoli arrivano all’esordio stagionale non proprio ...

MotoGp - Honda già al lavoro nei test di Jerez : le FOTO del forcellone sperimentale : Secondo un'indiscrezione riportata da Guido Meda a Sky Sport 24, il test team della Honda sta lavorando su un forcellone sperimentale nel corso dei test della Superbike a Jerez. La moto "...

MotoGp - Marc Marquez : “Un inverno noioso - obiettivo essere al top in Qatar”. Jorge Lorenzo : “Honda fantastica” : Oggi è stata presentata la nuova Honda, pronta ad affrontare il Mondiale MotoGP con tutti i favori del pronostico. La scuderia giapponese si affida ancora al fenomeno Marc Marquez, desideroso di proseguire la propria striscia trionfale e di confermarsi Campione del Mondo, e alla grande novità Jorge Lorenzo che ha lasciato la Ducati con l’obiettivo di lottare per il titolo iridato. Il fenomeno spagnolo ha affrontato un inverno ...

MotoGp Honda 2019 - Lorenzo : 'Questo team è di un altro livello in tutto' : "Orgoglioso di far parte del mondo Honda" Lorenzo ribadisce il potenziale della nuova moto: "La moto perfetta non esiste ma questa è davvero molto molto agile, sono soddisfatto. L'addio di Pedrosa ...