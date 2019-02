Mortal Kombat 11: Nuovi dettagli sulla personalizzazione dei lottatori

gamerbrain

: MORTAL KOMBAT 11: CONFERMATO UN ALTRO PERSONAGGIO! Mortal Kombat 11 sta iniziando a mostrare al pubblico il proprio… - TomsHWItalia : MORTAL KOMBAT 11: CONFERMATO UN ALTRO PERSONAGGIO! Mortal Kombat 11 sta iniziando a mostrare al pubblico il proprio… - MAXI_titano : RT @Everyeye: Mortal Kombat 11: le modifiche ai personaggi saranno puramente estetiche - GianlucaOdinson : Mortal Kombat 11: le modifiche ai personaggi saranno puramente estetiche -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)11 vedrà il ritorno del sistema dideitanto apprezzato in Injustice 2 ma con dei cambiamenti importanti, ce lo rivela il producer del gioco Trevor Traub.11: Cambiamenti in vista per le personalizzazioni deiIn passato il sistema dinonostante il successo ottenuto, era afflitto da un problema non di poco conto, ossia il fatto che alcune migliorie o meglio dire abilità erano legate a pezzi di equipaggiamenti singoli.In altre parole il giocatore per usufruire delle abilità o agevolazioni varie doveva equipaggiare determinati componenti. Trevor Traub ha annunciato che in11 i pezzi dell’equipaggiamento si differenzieranno solo in estetica. I giocatori potranno applicare delle migliorie ad essi e potenziarli liberamente ma di base non disporranno di ...