Monza | 72enne si impicca alla saracinesca del box | gli avevano notificato lo sfratto

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Una terribile tragedia si è verificata a Paina di Giussano, nei pressi di, ieri, 31 gennaio. Un uomo di 72 anni, vedovo e padre di figli, Dino Lambrugo, si è tolto la vita mentre gli ufficiali giudiziari eseguivano lo. Secondo quanto riportato dstampa locale e nazionale, pare che l'uomo avesse contratto un debito piuttosto ingente, pari a 20 mila euro, con il locatario dell'appartamento in cui viveva. Un gesto, quello di Lambrugo, dettato ddisperazione. L'anziano è deceduto ieri mattina all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasportato già in gravi condizioni.I fatti Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, sono giunti i Carabinieri, i quali hanno proceduto ai rilievi del caso. Si precisa che gli stessi militari non erano coinvolti nelle operazioni di. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che ilsi ...