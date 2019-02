Misure senza sguardo al futuro nell' Italia dei giovani in fuga

Brexit - l'Italia si prepara al no deal : "Pronte Misure necessarie in caso di uscita senza accordo" : Il Mef ha approntato le misure necessarie a garantire piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di Brexit senza accordo. "In tale scenario dal 30 marzo il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con l'UE", si legge in una nota.Le misure, predisposte in accordo con le autorità di vigilanza e sentite associazioni di categoria, saranno ...

F1 - Andretti senza mezze Misure : “giusto che Arrivabene abbia pagato. Leclerc? Più giusto se fosse rimasto Raikkonen” : L’ex campione di Formula 1 ha parlato di quanto avvenuto in casa Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda In Ferrari ci ha corso nelle stagioni 1971/72, per poi farci ritorno nel 1982. Mario Andretti conosce bene dunque l’ambiente di Maranello, per questo motivo non è rimasto sorpreso dall’avvicendamento che ha coinvolto Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto. photo4/Lapresse Il campione del mondo del ...

Ue : pubblicate le Misure in risposta alla "Brexit" senza accordo : Secondo le opinioni pubbliche, l'Ue ha fissato le misure interessate in questo momento proprio per dimostrare al mondo la sua determinazione di dedicarsi a ridurre i rischi della Brexit senza accordo ...

Roma - Di Francesco senza mezze Misure : “siamo ancora malati - ci siamo meritati i fischi dei tifosi” : L’allenatore della Roma si prende i tre punti ottenuti contro il Genoa ma sottolinea di non aver ancora risolto i problemi Tre punti vitali, una vittoria sofferta che aiuta moltissimo la classifica della Roma, apparsa in difficoltà anche contro il Genoa. Eusebio Di Francesco incassa il successo e guarda avanti, consapevole che i problemi da risolvere non sono affatto spariti: “devo fare i complimenti ai ragazzi, che in un ...

F1 - Verstappen senza mezze Misure : “Renault? Non volevo offenderli - ma esigo il massimo da chi lavora con me” : Il pilota olandese ha parlato della prossima stagione, soffermandosi anche sul rapporto cessato con la Renault La Red Bull ha chiuso il proprio capitolo con la Renault, decidendo di affidarsi alle power unit Honda a partire dalla prossima stagione. Una scelta molto ponderata quella del team di Milton Keynes, costretto a correre ai ripari dopo le numerose rotture del 2018. photo4/Lapresse Sulla questione è intervenuto ai microfoni di Ziggo ...

Un Fenomeno senza mezze Misure - Ronaldo duro : “i giocatori di oggi se la fanno addosso quando…” : L’attuale presidente del Valladolid non ha avuto peli sulla lingua nel commentare la ‘personalità’ dei giocatori di oggi Niente mezze misure, Ronaldo il Fenomeno è fatto così. L’attuale presidente del Valladolid ha parlato ai microfoni di AS del calcio di oggi, completamente diverso rispetto a quello vissuto da lui qualche annetto fa, anche per quanto riguarda le caratteristiche dei giocatori. Proprio in riferimento ...

Manovra chiusa senza Quota 100 e Reddito cittadinanza : ecco le Misure : La Commissione bilancio della Camera chiude i lavori, conclude l’esame e dà il via libera alla Manovra e dà mandato ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi di riferire sul testo della Legge di bilancio, che arriverà in Aula questa sera alle ore 20. È molto probabile che il Governo porrà la fiducia sul maxi-emendamento. Fiducia che potrebbe arrivare giovedì. Innalzamento dell’utilizzo contante per i turisti, nuovi fondi per le zone del ...

