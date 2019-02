Milano | le auto d' epoca del Rallye Monte-Carlo Historique FOTO

Milano : furti e riciclaggio in ditte con auto di grossa velocità - 5 arresti : Eseguivano furti in aziende nel nord Italia e per portare a termine i 'colpi' utilizzavano auto di grossa cilindrata, raggiungendo, anche nei centri abitati, velocità ben superiori a 250 Km/h. I ...

Milano - incidente in via Curiel : camion travolge auto in sosta - una macchina 'vola' su un'altra : Il camion che sbanda dopo lo schianto e travolge tutto. Le auto schiacciate e accartocciate tra loro. E una vettura che, letteralmente, finisce sopra un'altra. Incredibile incidente martedì mattina in ...

Milano : estorsioni online a sfondo sessuale - arrestato autore seriale : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - La polizia Postale e delle Comunicazioni ha eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria di Milano nei confronti di un 43enne, "gravemente indiziato di estorsione online in danno di una pluralità di vittime che agganciava

Milano - automobilista entra in Tangenziale est contromano : un morto e quattro feriti : E' accaduto a Milano, tra la notte di venerdì 25 e sabato 26 gennaio, intorno alle ore 3:30 in Tangenziale est, un'auto che percorreva l'A51 è entrata contromano causando un grave incidente. Il bilancio della tragedia è di un morto e quattro feriti, di cui una donna e tre uomini che sono stati condotti in ospedale in "codice giallo", in condizioni abbastanza gravi, ma sembrerebbero essere fuori pericolo di vita. I veicoli interessati sono tre: ...

Milano - auto contromano in tangenziale est : grave incidente nella notte. Un morto e quattro feriti : Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il ...

Milano - auto contromano sulla Tangenziale est : un morto quattro feriti : L'incidente è avvenuto in direzione nord, fra Cascina Gobba e Lambrate: la Tangenziale est è rimasta chiusa al traffico per alcune ore e poi riaperta. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ...

Milano - auto contromano : 1 morto - 4 feriti : 11.44 Un morto e 4 feriti. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale est di Milano, che ha visto il coinvolgimento di 3 veicoli. L'incidente è stato causato da un'auto che è entrata in tangenziale contromano, scontrandosi con gli altri 2 autoveicoli. La vittima è un uomo di 45anni. I feriti, 3 uomini e una donna, versano in serie condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono ...

Auto contromano in tangenziale a Milano : un morto : Incidente stradale la notte scorsa sulla tangenziale est di Milano. Un'Auto contromano ha provocato la morte di una persona e quattro feriti.

Milano - auto contromano sulla tangenziale est : un morto 4 feriti : Un morto e 4 feriti: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la tangenziale est di Milano e che sarebbe stato causato da un'auto entrata in contromano. In tutto i veicoli ...

Auto contromano in Tangenziale a Milano - un morto e quattro feriti : Incidente stradale mortale nella notte a Milano. Un Auto ha imboccato contromano la Tangenziale Est a Cascina Gobba intorno alle 3.30, scontrandosi con altri due veicoli. Uno dei conducenti, un uomo di 52 anni, è morto, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale; le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia stradale e ...

Milano. Sperimentazione triennale per ridurre il numero di auto e l’inquinamento : Arrivare a Milano in auto da fuori città sarà più facile ed economico. Sarà sufficiente scaricare l’app di un gestore

Milano - spara contro l'auto della scuola guida e scappa con la vettura : Attimi di terrore venerdì pomeriggio nella periferia ovest di Milano . Venerdì pomeriggio un rapinatore si è avvicinato all'auto della scuola guida con la pistola in pugno, ha minacciato allieva e ...

Autostrade : Milano Serravalle - adeguamento tariffe prorogato a 30 giugno : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Milano Serravalle - Milano Tangenziali ha deciso di prorogare la sospensione dell’adeguamento tariffario fino al prossimo 30 giugno sull'intera rete autostradale in concessione. Lo comunica la società. Per i primi sei mesi dell’anno il consiglio di amministrazione della

Dr.Hemp&Mr.Weed Negozio Automatico a Milano : la cannabis come nessuno ve l'ha mai spiegata : Ora disponibili al grande pubblico le migliori qualità di infiorescenze di cannabis light , insieme a prodotti alimentari, cosmetici ed integratori derivati dal prezioso vegetale. Articoli biologici, ...