Migranti | Oxfam | accordo Italia-Libia continua produrre morti

Oxfam : “120mila Migranti a rischio irregolarità. Dl Salvini ha creato una situazione incredibile” : Ibrahim, prima di attraversare il Mediterraneo, era arrivato in Libia. Lì era stato rapito e portato in prigione. In Italia, a Ibrahim è stata concessa la protezione umanitaria. “Sta studiando l’italiano, imparando e cercando un lavoro, ma dato che la protezione umanitaria gli è stata concessa dopo il 5 ottobre, dopo l’entrata in vigore del Decreto immigrazione e sicurezza, da poco convertito in legge, rischia nel prossimo futuro di ...