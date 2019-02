Michael Schumacher | il dolce ricordo di Mike sul padre

F1 - Montezemolo e la dinastia Schumacher : “Mick come Michael? E’ presto - ma ci spero tanto” : L’ex presidente della Ferrari ha parlato dell’ingresso di Mick Schumacher nella FDA, soffermandosi anche sulla vittoria di Alonso alla 24 Ore di Daytona Luca Cordero Montezemolo non si lascia mai sfuggire ciò che accade in casa Ferrari, nonostante non sia più il presidente. L’imprenditore italiano non ha potuto fare a meno di commentare l’ingresso di Mick Schumacher nell’Academy del Cavallino, avendo condiviso ...

La Race of Champions 2019 nel segno di Michael Schumacher : la bella iniziativa dei piloti : Alla Race of Champions 2019 spunta un messaggio per Michael Schumacher: la bella iniziativa dei piloti protagonisti della gara La Race of Champions 2019, appena conclusa a Città del Messico con la vittoria del Team Nordic ed il secondo posto della coppia formata da Vettel e Mick Schumacher, si è svolta nel segno di Michael Schumacher. Il pensiero dei piloti è stato rivolto all’ex campione dei Formula Uno, che dopo l’incidente ...

Race of Champions 2019 – Secondo posto per Vettel e Schumacher - Seb commovente accanto a Mick : “Michael sarebbe fiero di lui” : Alla Race of Champions 2019 Mick Schumacher e Sebastian Vettel concludono la gara al Secondo posto dietro Tom Kristensen e Johan Kristofferson: le parole dei protagonisti A seguito della notizia che ha ufficializzato la presenza di Mick Schumacher all’interno della Ferrari Driver Accademy, il figlio di Michael si è messo subito alla prova accanto ad un ferrarista d’eccezione alla Race of Champions 2019. A Città del Messico, ...

Race of Champions – Vettel e quel pensiero speciale per Schumacher : “ricordo la mia prima apparizione con Michael - sarebbe orgoglioso di Mick” : Le bellissima parole di Sebastian Vettel dopo il secondo posto alla Race of Champions in coppia col giovane Mick Schumacher Tanto divertimento e spettacolo puro ieri alla Race of Champions in Messico. Sebastian Vettel e Mick Schumacher hanno ceduto in finale alla coppia nordica formata da Kristensen e Kristofferssen. Il duo tedesco è comunque soddisfatto del risultato ottenuto e dell’avventura vissuta insieme al Foro Sol di Mexico ...

F1 – La Ferrari ha deciso il futuro di Mick Schumacher : il figlio di Michael farà parte della Driver Accademy : La notizia che tutti i fan della scuderia di Maranello aspettavano è arrivata: Mick Schumacher prenderà parte alla Ferrari Driver Academy Dopo aver consacrato il suo talento nel campionato di Formula 3, Mick Schumacher farà parte della Ferrari Driver Accademy. Il figlio di Michael prenderà parte al progetto per i giovani talenti messo in piedi dalla scuderia di Maranello. Si era ipotizzato nei giorni scorsi, grazie ad alcune voci di ...

L’app ufficiale di Michael Schumacher celebra i trionfi del 7 volte campione del mondo di Formula 1 : Schumacher The Official App permette di rivivere la leggendaria carriera del pilota tedesco che ha da poco compiuto 50 anni di età e che dal 2013 lotta contro le conseguenze del grave incidente con gli sci. Il museo digitale del sette volte campione del mondo di Formula 1 è un'esperienza intensa e ricca di contenuti per ogni suo fan e per gli amanti degli sport motoristici. L'articolo L’app ufficiale di Michael Schumacher celebra i ...

Formula 1 - tale padre tale figlio : Mick Schumacher in Ferrari - sulle orme di papà Michael : Ovviamente sempre per la scuderia di Maranello, la stessa del padre, sette volte campione del mondo di F1. Il giovane Mick, diciannove anni, diventerà tester ufficiale della Ferrari in coda al Gran ...

Ferrari - da Michael a Mick : Schumacher fa sempre sognare. Schumi Jr verso l'Academy : ...e la Ferrari Driver Academy è questione di dettagli e giorni.Tra la Mercedes e la Ferrari cuore e opportunità hanno spinto verso il cavallino e così il figlio del sette volte campione del mondo ...

Mick Schumacher - futuro in Ferrari : il figlio di Michael in F1 per i test del Mondiale 2019? : Che prima o poi questi due nomi dal grande fascino sarebbero stati accostati, su quello non c'erano tanti dubbi. Ma che potesse succedere così presto, questa sì che è una vera sorpresa. Schumacher, ...

Al Museo Ferrari lincredibile carriera di Michael Schumacher : Una mostra straordinaria, organizzata in collaborazione con la Fondazione Keep Fighting , che farà rivivere ai milioni di Ferraristi nel mondo lincredibile carriera di Schumi: 7 titoli mondiali in ...

Schumacher - tifosi da tutto il mondo a Maranello per l'apertura della mostra 'Michael 50' : Maranello - tifosi da tutto il mondo a Maranello l'apertura della mostra 'Michael 50', dentro al Museo Ferrari, nel giorno del compleanno del campione che ha conquistato cinque...

Quello che non possiamo dimenticare di Michael Schumacher : Gli anni Novanta sono iniziati all’insegna dei duelli tra Ayrton Senna, Nigel Mansell e Alain Prost e si sono conclusi con la miglior dittatura possibile, almeno per il popolo ferrarista: quella di un tedesco silenzioso e perfetto al volante. Michael Schumacher ha segnato il passaggio di millennio p

VIDEO Michael Schumacher - la mostra fotografica inaugurata al Museo Ferrari di Maranello. Che brividi per i 50 anni : Il 3 gennaio al Museo Ferrari di Maranello è stata inaugurata la mostra fotografica Michael 50, in occasione del cinquantesimo compleanno di Michael Schumacher. Un’esposizione che ripercorre con scatti celebri la carriera del sette volte campione del mondo di Formula Uno, che continua a lottare in seguito al terribile incidente sugli sci avvenuto cinque anni fa. Un’esperienza unica, che permette agli appassionati di rivivere i magici trionfi di ...

"Michael Schumacher 50" : inaugurata la mostra al Museo Ferrari : A Maranello l'esposizione dedicata ai 50 anni del campione tedesco che dalla fine del 2013 lotta contro le conseguenze di un...