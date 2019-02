Meteo | oggi tanta neve fino a sera | previsioni per il venerdì più bianco

Allerta Meteo - la grande sciroccata inizia dal Mediterraneo occidentale : +21°C oggi in Spagna - confermati i +25°C di Sabato in Sicilia : E’ iniziata oggi sulla Spagna orientale l’ondata di scirocco che da domani arriverà sull’Italia. La temperatura ha raggiunto +21°C a Valencia, Murcia e Alicante, +20°C a Málaga, +19°C ad Almeria, +18°C a Siviglia. Domani, Venerdì 1 Febbraio, avremo i primi +20°C della stagione diffusi al Sud Italia, ma sarà Sabato 2 la giornata più calda con picchi di +25°C in Sicilia e +20°C addirittura in Puglia mentre il Centro/Nord subirà ...

Allerta Meteo Firenze : codice arancione per pioggia e maltempo : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice arancio per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e idraulico nel reticolo principale, dal pomeriggio di venerdì 1 febbraio al pomeriggio di sabato 2 febbraio, per la zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Nelle stesse giornate sul resto del territorio metropolitano codice giallo per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, idraulico nel ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani criticità per pioggia - neve e vento : La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo per la perturbazione in arrivo domani, che porterà piogge e neve, con conseguente pericolo valanghe e rischio mareggiate. L’avviso riguarda il periodo compreso tra le 6 del mattino di domani e le 12 di domenica 3 febbraio. L’intero territorio regionale sara’ coinvolto dal fenomeno: l’area dell’Alto Friuli per quanto riguarda ...

Allerta Meteo - FOCUS su neve e alluvioni del weekend al Nord : fino a 250mm di pioggia tra Liguria e Toscana - 2 metri di neve sulle Alpi orientali [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Allerta Meteo Liguria : in arrivo neve - pioggia - gelicidio - vento forte e mareggiate : neve, pioggia, possibili episodi di gelicidio, venti di burrasca e mareggiata sono attesi in Liguria: Arpal ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per i possibili effetti al suolo causati da neve nell’entroterra di Genova e Savona dalle 16 di oggi fino alle 8 di domani e nelle stesse zone Allerta arancione fino alle 18 quando l’Allerta tornerà gialla fino alla mezzanotte di domani. Sulla costa genovese Allerta gialla dalla ...

Meteo : oggi residui fenomeni al centro-sud ma attenzione da stasera - cambia tutto! : Dopo le nevicate di ieri sera fin sulle pianure del nord, specie tra Lombardia ed Emilia Romagna e a tratti anche in Toscana, la perturbazione sta rapidamente abbandonando la nostra penisola...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per neve e pioggia : Una nuova fase di intenso Maltempo sta per interessare il Veneto, con precipitazioni estese e persistenti, con quantitativi abbondanti e nevicate consistenti specie in quota, forti venti meridionali in quota e a tratti su costa e pianura limitrofa. Sulla base di queste previsioni emesse da Arpav, la Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica in alcune aree del territorio, e per Vento Forte in ...

Meteo - oggi prime nevicate ma "Big Snow" durerà per giorni : le zone colpite : Già oggi un primo assaggio di quanto potrà accadere nei prossimi giorni con alcune nevicate anche in pianura. Ma il peggio...

Meteo oggi : peggioramento in atto - nevica a Milano. Maltempo verso il centro-sud : [flowplayer id="146951"] Come previsto il tempo si sta guastando nuovamente su buona parte d'Italia per effetto di una nuova perturbazione nord atlantica responsabile anche di locali nevicate fino...

Allerta Meteo al Nord e in Sardegna : da oggi neve anche a bassa quota : Tra le zone più colpite Lombardia, Emilia-Romagna, entroterra ligure e Toscana. Allerta gialla per un possibile distacco di valanghe sull'Appennino emiliano centrale. E un più deciso peggioramento è atteso già nella serata di giovedì: venerdì forti nevicate al Nord e piogge al Centro.Continua a leggere

Allerta Meteo Sicilia : oggi criticità gialla a Palermo : Allerta Meteo oggi a Palermo: la Protezione civile ha diramato ieri sera un avviso codice giallo. Si prevedono precipitazioni “sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di breve rovescio o temporale, sulle ...

Meteo : i giorni della Merla con pioggia e neve anche in pianura : SITUAZIONE . Dopo un lungo periodo caratterizzato dalle incursioni fredde ed instabili di matrice artica, la direzione di provenienza delle perturbazioni sta cambiando e tenderà ad assumere una ...

Allerta Meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : NEVE a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Meteo : oggi residua instabilita' al sud - tanto Sole al nord - ma e' solo una breve tregua : [flowplayer id="139312"] Residue piogge e temporali stanno interessando stamattina le regioni del sud e del lato adriatico, ma si tratta di fenomeni isolati e poco duraturi legati alla perturbazione...