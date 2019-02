Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Sabato 2 Febbraio 2019 Piogge Sparse a carattere di Temporale A Pisa e Provincia avremo condizioni di tempo instabile con precipitazioni che risulteranno diffuse tra la notte e la mattina, sparse e intermittenti nel corso del pomeriggio / sera. I fenomeni in giornata potrebbero assumere localmente carattere di temporale, in particolare sui settori costieri. Su tutta la Provincia è attivo un ...

Meteo - le previsioni di sabato 2 febbraio : ultime news - Sky TG24 - : Maltempo su buona parte dell'Italia con allerta diramata in diverse zone. La perturbazione che ha interessato dapprima il Nord si sposterà nelle prossime ore, portando piogge e temporali sulle regioni ...

Previsioni Meteo Febbraio - davvero l’Inverno è già agli sgoccioli? Gli ultimi aggiornamenti a medio/lungo termine : 1/34 ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani pioggia e temperature massime in aumento : “Oggi e per il fine settimana una ampia depressione di origine atlantica, in graduale discesa sul Mediterraneo occidentale, determina condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, a carattere nevoso sulla fascia alpina e prealpina con le quote più basse previste nella giornata odierna, dove non sono escluse nel pomeriggio deboli precipitazioni nevose anche sulla parte più occidentale della ...

2 Febbraio 2019 - Giorno della Marmotta e Candelora : tra tradizioni e leggende - grande attesa per le “previsioni Meteo” di Phil : Come ogni anno c’è grande attesa negli Stati Uniti per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 Febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore del Giorno: se vede la sua ...

Meteo - oggi tanta neve fino a sera : previsioni per il venerdì "più bianco" dell'anno : Nevicate diffuse su gran parte delle regioni settentrionali. Attivata l'unità di crisi della Protezione Civile: tutte le...

Previsioni Meteo : forte ondata di maltempo in arrivo - venti forti - neve e rischio gelicidio - FOCUS : Una nuova ondata di maltempo è ormai in entrata nel Mediterraneo e scatenerà un deciso peggioramento del tempo nel corso delle prossime 48 ore su buona parte della nostra penisola. Si tratta di una...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 1° febbraio - : Il mese di febbraio si apre con un'eccezionale ondata di maltempo. Diverse regioni del Centro Nord hanno emesso un avviso di allerta arancione - una delle più alte della scala - per neve, pioggia, ...

Bufere di neve e nubifragi - da domani il Meteo più nero dell’anno. Le previsioni : Non si placa l’ondata di gelo sull’Italia. Dopo le nevicate che hanno interessato il centro Italia e il versante Tirrenico in particolare, ecco che una nuova perturbazione è pronta a colpire il Paese. Una vasta area ciclonica di origine Polare Marittima entrerà infatti in rotta di collisione con il nostro paese a partire da questa sera richiamando a sé venti dai quadranti meridionali, più miti e ricchi di umidità che forniranno un surplus di ...

Non solo il Giorno della marmotta : da Punxsutawney Phil al bestiame dell’Etiopia alle cipolle dell’Australia - ecco tutti i metodi più strani per le previsioni Meteo nel mondo : Punxsutawney Phil è senza dubbio il contributo americano alle più strane tecniche di previsioni meteorologiche del mondo. Si tratta, infatti, di una marmotta che in Pennsylvania il 2 febbraio di ogni anno attraverso la vista o meno della sua ombra prevede l’arrivo precoce della primavera o altre 6 settimane d’inverno. E pensare che il tutto appartiene ad un’antica tradizione che risale alla fine del 1800 associata al nostro Giorno della ...

Previsioni Meteo Trentino : peggioramento da venerdì - previste nevicate diffuse e intense : venerdì in Trentino è atteso un marcato peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con nevicate diffuse e intense fino a sabato mattina, inizialmente anche a quote basse, poi con limite in salita oltre 800-1000 metri dalla serata: questa la previsione di MeteoTrentino, riportata dalla Provincia di Trento. Secondo MeteoTrentino oggi il transito di una perturbazione favorisce la presenza di un cielo molto nuvoloso e la possibilità di qualche ...

I giorni della merla - Meteo pazzo : le previsioni per i giorni più freddi dell'anno - si ribalta tutto : Oggi iniziano i giorni della merla, tre o quattro giornate considerate dalla tradizione popolare come le più fredde dell’anno. Secondo alcuni i fantomatici giorni coincidono con il 29, 30 e 31 gennaio, mentre secondo altri la data di inizio è posticipata al 30. Nell’immaginario collettivo si è diffu

Meteo - a Torino venerdì arriva la neve : le previsioni : Meteo, a Torino venerdì arriva la neve: le previsioni Sul Piemonte arriva "Big Snow" una perturbazione che porterà forti nevicate in montagna e accumuli importanti anche in città Parole chiave: